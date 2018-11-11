Война уже началась: как быстро российские танки окажутся в Европе

пишет fakty.ua В ответ США грозят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). А в Европе уже всерьез говорят об угрозе новой войны,fakty.ua





Калининградская область РФ стала местом размещения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и межконтинентальных ракет «Тополь». Несмотря на то что официально заявленная максимальная дальность «Искандеров» — 500 километров, специалисты отмечают, что крылатые ракеты с ядерными боеголовками, созданные для этих комплексов, поражают цели на расстоянии 2500 и более километров. Ракеты с аналогичными характеристиками (но без ядерных зарядов), в частности, в прошлом году были запущены по объектам в Сирии — с Каспийского моря. «Тополь-М» же вообще летит на 12 000 километров.





Расстояние от Калининграда до некоторых европейских столиц:

Берлин — 530 км, Париж — 1400, Варшава — 280, Прага — 660, Хельсинки — 660, Осло — 820, Копенгаген — 680, Стокгольм — 530, Вена — 780, Рим — 1540, Берн — 1250, Лондон — 1400, Киев — 820 километров.





При расчетной скорости 2,1 км/с до Варшавы «Искандеры» доберутся за 2 минуты. До Киева — за шесть с половиной минут. До Нью-Йорка «Тополю» лететь 6700 километров, и за 15 минут он «доставит» в США семьдесят «хиросим». Соединенные Штаты еще успеют ответить. Европейские же страны в случае удара такой возможности будут лишены.





Кроме того, под Калининградом, в Беларуси и на других направлениях Россия размещает установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд». Радиус их действия и другие характеристики засекречены. Но эксперты считают, что они способны оставить без связи все войска в Европе, сделать слепыми все системы наведения и комплекс GPS-навигации.





«Имперские амбиции Москвы очевидны для каждого»





Россия утверждает, что никому не угрожает, просто размещает свое оружие на своей территории для защиты от возможной агрессии. В то же время военные эксперты отмечают, что четыре мотопехотных батальона НАТО в Польше и странах Балтии несоизмеримы с силами, которые Россия уже разместила на этих направлениях.

«Члены НАТО имеют все основания для беспокойства в связи с безосновательным нарушением Договора РСМД. НАТО придется рассмотреть меры для защиты от этой новой российской угрозы», — считает генерал Джон Аллен, ранее руководивший международной коалицией по борьбе с ИГИЛ.





Солидарны с военными и политики. «В Европе нет новых ракет США, зато размещаются новые российские ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Эти ракеты поставили под угрозу Договор РСМД», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В Калининграде дислоцируются ракеты „Искандер“. Это означает угрозу не только для Литвы, но и для половины государств Европы», — отметила президент Литвы Даля Грибаускайте.





А президент Польши Анджей Дуда прямо указал на подготовку России к захвату Европы. «Имперские амбиции Москвы очевидны для каждого. В последние десять лет Россия дважды насильственно изменяла европейские границы. В 2008-м она напала на Грузию, в 2014-м — на Украину. Предвидя развитие ситуации, светлой памяти президент Лех Качиньский в 2008-м в Тбилиси сказал: «Россия готова откусывать куски от государств. Сейчас Грузия, завтра — Украина, послезавтра — страны Балтии, а потом, возможно, придет время и моей страны, Польши», — заявил Дуда в интервью воскресному выпуску газеты «Bild».





Пророссийские аналитики, впрочем, пытаются свести такие высказывания к традиционной русофобии. Не указывая, что именно действия Российской Федерации развитию этой фобии и способствуют.





Нужно ли всерьез рассматривать возможность военной агрессии России против Запада? За ответом на этот вопрос «ФАКТЫ» обратились к военным экспертам.





«Польше стоит опасаться агрессии с восточного направления»





— Не скажу с политической точки зрения, но с военной, думаю, это серьезная угроза. Смотрите, Россия разворачивает в Западном военном округе дополнительные силы: ряд механизированных мотострелковых бригад, вторую танковую армию… Понимаете, танковая армия — это довольно-таки стратегический военный инструмент. Это исключительно мощное формирование для проведения наступательных действий. Военная составляющая во внешней политике России в отношении Восточной Европы сегодня преобладает. То есть РФ предпочитает действовать силовым методом. Прежде всего это действия в Украине, которая представляет собой буфер между Польшей и Россией.





В эту политику вписывается и милитаризация Калининградской области, напихивание ее новинками российского ВПК, начиная от «Искандеров» и заканчивая системами РЭБ типа «Самарканд». С военной точки зрения Россия проявляет вполне конкретную практическую активность в этом направлении. И Польша вполне естественно рассматривает такие действия как угрозу, — говорит военный журналист, полковник ВСУ, координатор проекта «Информационное сопротивление» Константин Машовец.





— С одной стороны, у России есть плацдарм в Калининградской области. Но с другой — этот плацдарм перекрыт со всех сторон: Прибалтикой, Беларусью, Украиной. И для того, чтобы добраться до Польши и дальше, надо пройти эти страны.





— Скажем так, Беларусь — это фактически сателлит Российской Федерации в военной, политической и внешнеполитической сфере.





— Но тем не менее они сопротивляются российским военным базам.





— Сопротивляются до тех пор, пока не заплатили. Пока Путин не даст им денег. Как только Путин согласится (заплатить. — Авт.) и если ему уж очень понадобится, то эти базы там появятся. Я вам напомню, что российские войска на постоянной основе уже дислоцируются в Беларуси, пускай не в большом количестве, но ряд военных объектов там все-таки существует.





Я сильно сомневаюсь, что Беларусь станет каким-то значительным барьером для Российской Федерации. Польша понимает, что российско-польская граница может появиться и помимо Калининградской области в любой момент, когда это Путину понадобится. Из этого Польша исходит, когда принимает решение о расширении военной сферы, например, приглашает к себе американские войска на постоянной основе, ведет переговоры о базе НАТО, усиливает военную группировку, разворачивает дополнительную дивизию на восточном направлении. То есть тоже предпринимает определенные шаги для усиления своего военного потенциала.





— А кроме американской базы, о которой пока идет речь только на словах, что Польша и Европа могут противопоставить России на этом направлении? И, вообще, на каких направлениях возможно наступление России?





— Я уже говорил, что милитаризация Калининградской области бросается в глаза в первую очередь. Плюс Балтийский регион, прежде всего Балтийское море, полеты там российской авиации… Польше стоит опасаться агрессии с восточного направления. И Украина, и Беларусь являются буферными государствами для Польши, для всей Восточной Европы, практически сдерживая агрессию Кремля. Не пройдя эти страны, добраться собственно до стран Восточной Европы, которые входят в НАТО, в ЕС, на сегодняшний день России сложно. Да, она имеет прямой выход к Прибалтике, к прибалтийским странам — там ситуация опаснее. Но Польше стоит опасаться усиления российского влияния в Беларуси — это однозначно. Это наиболее проблемный участок.





«Гибридные варианты агрессии возможны в любой стране, с которой граничит Россия»





— Но что вообще Европа может противопоставить этому, кроме как пригласить американцев к себе?





— Усилить свой военный потенциал она может, если, конечно, денег не жалко. Поляки, например, разворачивают дополнительную дивизию на восточном направлении. Это довольно солидные деньги. Ее же надо содержать, оснастить, подготовить. Польская армия, скажем так, среди европейских армий, особенно армий Восточной Европы, не самая последняя по своим боевым качествам и возможностям.





Я думаю, что если взаимодействие в военной и военно-политической сфере стран Восточной Европы станет еще более тесным, даже помимо рамок НАТО или ЕС, — это вполне может затруднить россиянам гипотетическую агрессию. Я имею в виду взаимодействие в рамках Вышеградской четверки или еще каких-то объединений стран Восточной Европы регионального характера. В этом отношении балтийско-черноморский союз стран Восточной Европы, включая и Украину, был бы тоже весьма кстати, помог бы сдерживать российские агрессивные стремления.





— У Польши и Украины на протяжении веков, да и сейчас, отношения складываются не всегда однозначно. Могут ли противоречия, которые существуют между украинским и польским национализмом, скажем так, стать преградой для наших совместных действий?





— Если национализм не станет преобладающей идеологией в правящих кругах Польши и Украины, если радикальные экстремистские течения не станут преобладающими, возобладает прагматизм — то не смогут.





— Насколько все же реальна прямая вооруженная агрессия России в отношении стран НАТО, ЕС?

— Гибридные варианты агрессии возможны в любой стране, с которой Россия граничит. Против стран НАТО — пока маловероятно. Но я бы ее полностью не исключал по той простой причине, что россияне сейчас активно ищут слабое звено в цепочке НАТО. Тот элемент звена, в который они могут бить, долбить, чтобы расшатать единство НАТО. В том числе и воздействуя через определенные противоречия, существующие между членами НАТО. Они пытаются играть на мельчайших разногласиях, например, между Турцией и Грецией, между Венгрией и ее соседями. Везде, где есть зоны, точки напряжения, в том числе внутри самого НАТО, и где есть выход России к этим точкам, где она близко расположена.





— Но все это не бесплатно для самой России, за все ей приходится платить. Хватит ли у Кремля денег на это?





— Тут сложно сказать, конечно. Нынешний путинский режим считает, что ресурсов и финансов у него вполне достаточно. Определенную роль, конечно, играют санкции или какие-то ограничения ресурсные и финансовые, которые международное сообщество пытается накладывать на Россию, но пока в Кремле уверены, что им еще достаточно средств. Нюансы с закручиванием и затягиванием поясов могут, конечно, определенным способом повлиять на степень агрессивности российской внешней политики, как и так называемый процесс вставания с колен… Но пока они уверены в своих силах.





«Россия грозит Украине со стороны Калининграда, Беларуси, Крыма…»





— В целом надо рассматривать действия двух сторон, а не только России как страны-агрессора. Путин воспринимает развал Советского Союза как трагедию и видит себя тем, кто это все восстановит, новым российским императором. Отсюда его действия в Грузии — в 2008-м, в Украине — в 2014-м и до сегодняшнего дня. Это все «примеряют на себя» Прибалтика и та же Польша. Хотя тут есть нюансы, поскольку эти страны — члены НАТО. Но, с другой стороны, все видят, как реагирует НАТО. Воевать на востоке за интересы новых членов эта организация не очень стремится, как и американцы, — считает экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.





Кроме того, нужно учитывать состояние Евросоюза с недавним Брекзитом. Российские апологеты там в Италии, Венгрии, Франции — везде, где Путин использует свои нефтедоллары и газ. Работают также российские разведка, пропаганда, кибервойска. Путин продвигается вперед, а Запад не совсем готов противостоять этому.





Непосредственно между США и Россией (или СССР, правопреемником которого Россия является) было заключено три договора: об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Начнем с конца. США вышли из договора по ПРО, размещают элементы противоракетной обороны в Польше, Румынии, намереваются разместить в Чехии. Естественно, россияне тоже считают себя свободными от обязательств по договору.





Все видели мультик, в котором Путин показал новую ракету. Ну и американская разведка работает — известно, что Россия производит новые ракеты средней дальности. Значит, РФ уже лет десять нарушает договор по РСМД. Для американцев это не так критично, как для Европы. Поэтому немцы и другие возмущаются, делают заявления. А потом и Дональд Трамп заявляет, что из-за нарушений России возможен выход США из договора. (Кроме того, из американского Белого дома уже звучат и сомнения в целесообразности соблюдения СНВ-3. — Авт.)





Думаю, Трамп в такой манере популяризирует себя. Взаимные обвинения состоялись, договоры нарушаются. И если разорвут оставшиеся, Трампу этого не простят, а ему скоро баллотироваться на второй срок. Поэтому теперь США будут выходить на новый договор с Россией. К этому американцев будет склонять и Европа, Германия в первую очередь.





Естественно, происходящее касается и Украины. Мы практически окружены. Крым россияне сделали своим стратегическим плацдармом. До 2014 года там были силы на уровне оперативно-тактических. Сейчас — уже оперативно-стратегические, отремонтированы еще советские хранилища для ядерных боеголовок. И показать, что в Крыму есть ядерное оружие — дело времени и разведки.





Беларуси также особо верить не приходится. Наши официальные лица об этом говорить не могут, а эксперты, в том числе и я, могут, и говорим. В прошлом году Россия ввела туда свои войска под предлогом создания общей системы противовоздушной обороны, сейчас туда заводят системы РЭБ «Самарканд».

Военные видят, что Беларусь — это территория, куда россияне заведут что угодно и уже завели. Что бы ни говорил Лукашенко, Путин его особо спрашивать не будет в случае чего. И даже предложение Лукашенко ввести свои миротворческие войска на границу оккупированных районов Украины с Россией — это на руку россиянам. Путин в этом случае и дальше сможет там делать, что угодно.





Посмотрите на карту: Россия грозит Украине со стороны Калининграда, Беларуси, Крыма, разворачивает на границах со странами Балтии свежие дивизии с новым вооружением, базы снабжения. То есть делает возможным наступление на Украину и наших союзников. А с нашей стороны, кроме военно-дипломатических действий…

Мы делаем ракетные системы, крылатые ракеты «Нептун». Сейчас поводятся испытания ракет «Гром». Есть заявление президента Азербайджана о том, что на российские «Искандеры», размещенные у армян, они будут отвечать украинскими «Громами» у себя. То есть мы тоже не стоим на месте, но нам нужно время, нужны деньги, организация, чтобы россияне поняли: разворачивание широкомасштабных военных действий для них принципиально неприемлемо из-за потерь, которые они понесут.





«После паспада СССР против России сформировали целый округ. И где он?»





— Вернемся к «Искандерам» в Калининградской области. Официально заявлено, что их дальность — 500 километров. Но эксперты утверждают, что на деле она — 1500−2500 км. И эти ракеты, способные нести ядерную боеголовку уже фактически средней дальности…





— Я бы провел параллель с «Калибрами» (семейство российских крылатых ракет, на основе одной из них создана крылатая ракета для комплекса «Искандер». — Авт.). Там тоже говорилось о дальности в 300−500 километров. Но их уже запускали с Каспийского моря по объектам в Сирии — с полутора тысяч километров. То есть это уже ракеты уровня американских «Томагавков». То же и с «Искандерами».





— Кто же тогда нарушает договор по РСМД?





— Россияне начали нарушать раньше. Но слова Трампа об отказе от этого договора — это может быть и его политическая игра. Я говорил уже о его манере — он разрушит старые договоры, подпишет новые и получит славу Рейгана.

— Но пока старые договоры нарушаются и разрываются, а новые не подписаны — насколько реальна война России против НАТО, ЕС?





— Она уже идет. Пока — в гибридном формате. Но недавно Россия уже разворачивала группировку в 250 тысяч человек на учениях. Для начала широкомасштабной войны против Украины им надо от 240 тысяч. Они к этому готовы. И не только против Украины. Возьмите учения по «коридору Сувалки» до Калининграда. («Сувалкский коридор» — предполагаемый «коридор» от Беларуси до Калининграда длиной менее ста километров, проходит по границе Польши и Литвы. В НАТО неоднократно указывали на подготовку РФ к захвату этого коридора, в результате которого калининградский анклав будет связан с Россией через Беларусь сухопутным путем. — Авт.).

Ничто не помешает России пройти всю Прибалтику. НАТО делало подсчеты — они не успеют среагировать. Они там поставили по батальону в каждую страну — это 3−4 тысячи, а Россия развернет 250−300 тысяч. И поэтому сейчас в НАТО засуетились. Но те же учения НАТО в Норвегии — всего 50 тысяч человек. Пока в Европе соберутся, достигнут консенсуса… Думаете, Советский Союз просто так запасы делал, чтобы дойти до Ла Манша?





— В случае такой прямой агрессии НАТО откроет боевые действия или будет «выражать озабоченность»?





— Ну откроет, по любому. Но только когда? И где в это время будут войска Путина?.. Время — очень важный критерий для военного человека, для военных операций. Посмотрите на их оценку действий в Крыму. Они советовали, давили на наше политическое руководство, чтобы не начинались боевые действия. Разведка проспала — и россияне слегонца прошлись по Крыму. И если бы мы не остановили их на востоке, — неизвестно, где бы они сейчас были.





Россия давно готовилась, а США и НАТО этому способствовали. У нас было Северное оперативное командование — почему его расформировали? Его и части, которые у нас на восточной границе были. Потому что Россия работала, натовцы на нас давили. А Россия заводила своих апологетов. Два министра обороны были российскими, глава СБУ — российский… Мы, конечно, все видели, докладывали. Но — как о стенку горохом. После распада СССР был сделан нормальный анализ, против России сформировали целый округ. И где он?





По Крыму… Уже была поднята авиация, все, самолеты были в воздухе. В это время совещался СНБО. Почему они не отважились подтвердить задание защищать страну и Крым? Кто Крым сдал? Военные? Военные в воздухе уже были. А политики нам рассказывают, что написано в Уставе караульной службы… Где караульная служба и где война. Специалисты, и полдня не служившие, караульную службу они несли… Вот и вся оценка.





Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у России есть несколько вариантов захвата Беларуси, но Александр Лукашенко пытается им противиться, на корню уничтожая в своей стране пророссийские движения.



