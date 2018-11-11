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Болельщики "Крумкачоў" устроили фаер-шоу у минской кольцевой в честь выхода команды в первую лигу
В последнем матче сезона новые "Крумкачы" победили "Ивацевичи" со счетом 4:1.
Болельщики встретили клубный автобус у въезда в Минск и вместе с командой
"Крумкачы" заняли второе место, отстав от брестского "Руха" на одно очко, и опередив на 14 баллов речицкий "Спутник", финишировавший третьим.
Матч с "Ивацевичами" был для клуба домашним, но из-за невозможности сыграть в Минске (все игры должны были начинаться в одно время) встреча проходила в поселке Октябрьский Смолевичского района. Согласно протокольным данным, на матче присутствовало 300 зрителей.
Главный тренер "Крумкачоў" Алексей Кучук с тортом от болельщиков
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В последнем матче сезона новые "Крумкачы" победили "Ивацевичи" со счетом 4:1.
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