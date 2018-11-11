зажигательно отпраздновали выход в первую лигу. Болельщики встретили клубный автобус у въезда в Минск и вместе с командойвыход в первую лигу.





"Крумкачы" заняли второе место, отстав от брестского "Руха" на одно очко, и опередив на 14 баллов речицкий "Спутник", финишировавший третьим.





Матч с "Ивацевичами" был для клуба домашним, но из-за невозможности сыграть в Минске (все игры должны были начинаться в одно время) встреча проходила в поселке Октябрьский Смолевичского района. Согласно протокольным данным, на матче присутствовало 300 зрителей.









Главный тренер "Крумкачоў" Алексей Кучук с тортом от болельщиков







