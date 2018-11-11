﻿ Болельщики "Крумкачоў" устроили фаер-шоу у минской кольцевой в честь выхода команды в первую лигу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болельщики "Крумкачоў" устроили фаер-шоу у минской кольцевой в честь выхода команды в первую лигу

12.11.2018 18:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В последнем матче сезона новые "Крумкачы" победили "Ивацевичи" со счетом 4:1.

Болельщики встретили клубный автобус у въезда в Минск и вместе с командой зажигательно отпраздновали выход в первую лигу.

"Крумкачы" заняли второе место, отстав от брестского "Руха" на одно очко, и опередив на 14 баллов речицкий "Спутник", финишировавший третьим. 

Матч с "Ивацевичами" был для клуба домашним, но из-за невозможности сыграть в Минске (все игры должны были начинаться в одно время) встреча проходила в поселке Октябрьский Смолевичского района. Согласно протокольным данным, на матче присутствовало 300 зрителей. 


 
Главный тренер "Крумкачоў" Алексей Кучук с тортом от болельщиков

 


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнем матче сезона новые "Крумкачы" победили "Ивацевичи" со счетом 4:1.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вучняў выганяюць на пераменах у калідоры? Што адбываецца ў мінскіх школах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика