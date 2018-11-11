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Лукашенко требует от ВПК двукратного роста прибыли от продажи оружия

12.11.2018 17:52 — Разное | Партизан  
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Военно-промышленный комплекс Беларуси должен обеспечивать Беларусь высокоэффективным оборонительным оружием и предлагать его другим государствам.

Об этом заявил в понедельник Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. 

Как заявил на встрече Лукашенко, в целом отрасль работает неплохо: по ряду показателей, включая рентабельность, прибыль и зарплаты, ситуация лучше, чем по ряду других направлений.



"Но это крайне недостаточно. Это половина того — в финансовом отношении — что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза", — отметил Лукашенко.

Мир, констатировал Лукашенко, изменился, и сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие, а особенно — на средства борьбы с этим оружием.

"Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам", — сказал Лукашенко.

Предприятия комплекса, полагает он, должны поручить развитие вне зависимости от формы собственности — то есть и государственные, и частные. Однако, по его словам, в силу специфической продукции в отношении таких предприятий должны быть жесткий контроль и управление со стороны Госвоенпрома.

Военпром Беларуси показал в прошлом году неплохие финансовые показатели: рентабельность составила 23,4%, темп роста производства — 128,4%, а прирост экспорта товаров и услуг — 110,6%. В 2017 году положительное сальдо внешней торговли в военпроме составило без малого 622,4 миллиона долларов.

 
 
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Военно-промышленный комплекс Беларуси должен обеспечивать Беларусь высокоэффективным оборонительным оружием и предлагать его другим государствам.
 
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