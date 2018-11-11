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«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске
Новости Беларуси. Его называют патриархом отечественной дипломатии. В МИДе 12 ноября вспоминали первого министра иностранных дел БССР – Кузьму Киселева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в честь 115-летия со дня рождения политика. Почти четверть века он возглавлял белорусскую дипломатию, представлял страну на самом высоком уровне. Одна из трех подписей под Уставом ООН принадлежит именно ему.
Карьера Киселева началась с медицины, и, кстати, будучи дипломатом, он оставался врачом.
Елена Круглик, дочь К. Киселева:
Василий Киселев, сын К. Киселева:
Дипломат находил общий язык со многими лидерами. Так, дважды Киселев был в кабинете у Сталина и трижды лично встречался с Кеннеди. Главная заслуга Кузьмы Киселева – признание Беларуси на международной арене.
Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
После торжественного мероприятия близкие и коллеги возложили цветы к могиле. Киселев был чиновником, но всегда умел балансировать между своей совестью и профессиональными обязанностями. И даже ни единожды ставил под удар карьеру для спасения судеб других. О Киселеве тепло отзывается каждый, кто встречался с ним хоть раз.
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«Всё остается людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске
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Новости Беларуси. Его называют патриархом отечественной дипломатии. В МИДе 12 ноября вспоминали первого министра иностранных дел БССР – Кузьму Киселева, сообщили...
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