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Рассказываем, какие специалисты в цене в Минске и как лучше искать работу
Общереспубликанский банк вакансий предоставил ТОП самых востребованных профессий, рассказали в программе «Минск и минчане». Возглавил рейтинг водитель автомобиля. На следующих позициях – врачи и медсёстры.
Конкретно в Минске подходящую вакансию прямо сейчас ищут 1 170 человек – рапортуют специалисты в области занятости. И тут же дают определение среднестатистического столичного безработного: мужчина, 39 лет. А между тем, для всех, кто в поиске, у нанимателей более 18 тысяч предложений.
Основной спрос сформирован в сфере промышленности, строительства, торговли. Средний уровень оплаты по вакансиям, которые сегодня заявляются нанимателями, – более 600 рублей.
Чаще всего в поисках заветной работы шерстят Интернет. А вот те, кто предпочитает получать всю информацию из первых уст и не тратить время на долгие собеседования, отправляются на ярмарки вакансий. Ежегодно более сотни предприятий дают возможность попасть в штат тысячам минчан.
Тамара Курганская, начальник отдела обслуживания граждан №2 Управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Профессии, которые испытывают сегодня кадровый голод, самые разные: от уборщика до инженера. Зарплаты, впрочем, тоже разные.
Людмила Апецко, специалист по кадрам УП «Минскзеленстрой»:
Александра Балакирева, специалист по кадрам ООО «СТАФФДЕТАЛЬ»:
Однако, чтобы получить профессию из разряда престижных, только желания и трудовой книжки мало. Образование, опыт и квалификация значительно повышают рейтинг в глазах работодателя, а кроме того, значительно утяжеляют расчётный лист. А вот кто решит искать через службы занятости, «убьёт» двух зайцев сразу, ведь в таком случае, помимо обучения по специальностям, гарантируется и трудоустройство.
Татьяна Кудевич:
С начала года у нас прошло и направлено на обучение более 400 человек. 140 конкретно под заказ нанимателя. Причём все услуги бесплатные.
Потому что в дальнейшем на рынке труда человек будет профессионально подготовленным и конкурентоспособным.
От врача до директора, от конструктора до сварщика. Сегодня уровень безработицы в столице составляет порядка одной десятой процента, а конкуренция на рынке труда усиливается с каждым днем. Поэтому перед очередным собеседованием стоит помнить: запись в трудовой обеспечивает желание работать, а вот достойную зарплату – квалификация и инициатива.
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Общереспубликанский банк вакансий предоставил ТОП самых востребованных профессий, рассказали в программе «Минск и минчане». Возглавил рейтинг водитель...
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