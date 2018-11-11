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Строитель взял 400 долларов и скрылся: официальный договор не спас минчанку от афериста
Они берут предоплату и исчезают с деньгами клиентов. Как не стать жертвой строительных аферистов, рассказываем в программе
С начала 2018 года в стране от действий недобросовестных строителей пострадало более 100 белорусов. И если истории у всех разные, то схема обмана одна:
Сегодня строительный бизнес процветает, а вместе с ним растёт и количество лже-мастеров. В похожую историю попала и минчанка Татьяна Ковалева.
Татьяна Ковалева:
Три года назад утепление фасадов жилых домов убрали из перечня обязательных во время капитального ремонта. Утеплять дом в большинстве случаев жильцам приходится за свой счёт.
Татьяна Ковалева:
Данный сайт очень разрекламирован, очень хорошие отзывы. Что специалисты будут подобраны хорошие. Там это всё гарантировали. При звонке в данную компанию, мне сказали, что подберут нужную бригаду, и от них она окажет услугу.
Опытные сотрудники, точные сроки, а главное – качество выполненных работ – вот что гарантировали на официальном сайте компании. Однако девушка даже не подозревала, что фирма будет играть лишь роль посредника. Договор нужно будет заключать с мастером напрямую, и, получается, никакой ответственности компания не несёт.
Татьяна Ковалева:
Но стоило Татьяне перевести предоплату, как мастер бесследно исчез.
Татьяна Ковалева:
Деньги – не факт, что, вообще, вернут, но сумма немаленькая.
Сегодня сотрудники той самой фирмы уверяют: такие случаи в их многолетней практике – редкость.
В данном случае оказался недобросовестным подрядчик. К сожалению, первый раз в нашей практике мы столкнулись с такой ситуацией.
Почему обо всех этих нюансах Татьяна узнала только после случившегося, остаётся загадкой. Но девушка уверена, узнай она об этом раньше – всё могло бы сложиться иначе. Однако сегодня ей приходится обрывать телефон в попытках дозвониться горе-мастеру.
В случае, если исполнитель намеренно завладел денежными средствами и не собирался исполнять принятые на себя обязательства, потребитель имеет право обратиться в правоохранительные органы.
Татьяна уже написала заявлению в милицию и готова отстаивать свои права дальше, но только через суд.
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Они берут предоплату и исчезают с деньгами клиентов. Как не стать жертвой строительных аферистов, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». С начала 2018 года...
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