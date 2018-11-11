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В Гомеле пьяный студент с 2 промилле разгромил АЗС

12.11.2018 19:35 — Разное | UDF  
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Фото с сайта gomel.today
В субботу около полуночи на Серегина молодой человек разгромил АЗС: повредил терминал, электропроводку, заправочный пистолет, разбросал огнетушители и контейнер для мусора.

Приехавший милицейский наряд нашел виновника беспорядков. Им оказался 18-летний парень, который был изрядно пьян.

В Гомеле пьяный студент с 2 промилле разгромил АЗС


В Гомеле пьяный студент с 2 промилле разгромил АЗС

Ответы на вопросы милиционеры так и не получили. Парень сказал, что знать не знает, кто крушил все вокруг, а он лишь хотел заправить машину, правда, какую именно, не уточнил — автомобилей на станции не было. Решив, что «допрос» окончен, парень бросил наутек, однако план не удался.

В Гомеле пьяный студент с 2 промилле разгромил АЗС


В Гомеле пьяный студент с 2 промилле разгромил АЗС

Парня доставили на освидетельствование — концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила почти 2 промилле, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

 
 
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Парень сказал, что знать не знает, кто крушил все вокруг, а он лишь хотел заправить машину.
 
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