В Гомеле пьяный студент с 2 промилле разгромил АЗС

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Приехавший милицейский наряд нашел виновника беспорядков. Им оказался 18-летний парень, который был изрядно пьян.Ответы на вопросы милиционеры так и не получили. Парень сказал, что знать не знает, кто крушил все вокруг, а он лишь хотел заправить машину, правда, какую именно, не уточнил — автомобилей на станции не было. Решив, что «допрос» окончен, парень бросил наутек, однако план не удался.Парня доставили на освидетельствование — концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила почти 2 промилле, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.