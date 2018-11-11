|
В Гомеле пьяный студент с 2 промилле разгромил АЗС
Фото с сайта gomel.today
Приехавший милицейский наряд нашел виновника беспорядков. Им оказался 18-летний парень, который был изрядно пьян.
Ответы на вопросы милиционеры так и не получили. Парень сказал, что знать не знает, кто крушил все вокруг, а он лишь хотел заправить машину, правда, какую именно, не уточнил — автомобилей на станции не было. Решив, что «допрос» окончен, парень бросил наутек, однако план не удался.
Парня доставили на освидетельствование — концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила почти 2 промилле, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень сказал, что знать не знает, кто крушил все вокруг, а он лишь хотел заправить машину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)