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В последний день четверти девочка выпала из окна школы во Фрунзенском районе
Фото: multiokna.by
“После случившегося её госпитализировали в больницу, – сообщили
Следователи проверяют обстоятельства случившегося, в том числе версию доведения до самоубийства несовершеннолетней. По окончанию расследования будет принято процессуальное решение по уголовному делу.
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26 октября из окна школы во Фрунзенском районе Минска выпала девочка.
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