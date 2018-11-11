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Рыбий жир назвали спасением от инфарктов и инсультов

12.11.2018 19:20 — Разное | UDF  
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Фото: PressFoto / @VELL
Рыбий жир признали эффективным профилактическим средством против инфарктов и инсультов. Содержащиеся в нем вещества улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, сообщает Science Alert.

Американские ученые провели два исследования. В первом участвовали восемь тысяч человек. Одной группе добровольцев давали этил-эйкозапентаеновую кислоту – происзводное омега-3-ненасыщенной жирной кислоты. Другая получала плацебо.

Статистика показала, что кислота снизила количество смертей от сердечных приступов и инсультов у пациентов с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

Во втором исследовании задействовали уже 28 тысяч человек. Им ежедневно выдавали один грамм препарата с этил-эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислотами. Эти вещества сократили риск инфарктов на 28%.

Ранее ученые выяснили, что рыбий жир способен снижать проявления посттравматического стрессового расстройства. Он подавляет выработку гормона стресса кортизола и защищает гипоталамус от повреждений.

Специалисты советуют включить рыбу в свой ежедневный рацион, но не все виды одинаково полезны. Мясо тунца и крупных акул может быть насыщено ртутью и скорее навредит здоровью, чем укрепит его.

 
 
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Рыбий жир признали эффективным профилактическим средством против инфарктов и инсультов.
 
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