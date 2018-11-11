Путин поручил Медведеву вникнуть в реальную жизнь россиян



Фото: kremlin.ru

РИА Новости

Путин отметил, что ему поступают жалобы от представителей профсоюзов.— заявил президент.В 2017 году тогда еще министр финансов, а теперь первый вице-премьернеоднократно обещал, что фискальную нагрузку власти повышать не будут. Однако с тех пор уже было принято принципиальное решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 18 процентов до 20.Помимо этого, власти постепенно повышают ставки акцизов и прочих сборов, например, экологического, из-за которых нагрузка вновь вырастет. Также рассматривается вопрос о введении налога на самозанятых граждан. В результате этих мер эксперты прогнозировали рост цен практически на все товары.