﻿ Путин поручил Медведеву вникнуть в реальную жизнь россиян. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин поручил Медведеву вникнуть в реальную жизнь россиян

12.11.2018 19:16 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обеспокоился растущей налоговой и квазиналоговой нагрузкой на российских граждан. В ходе совещания с членами правительства в Ново-Огарево глава государства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться в реальной жизни россиян. Слова президента приводит РИА Новости.

Путин отметил, что ему поступают жалобы от представителей профсоюзов. «Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — заявил президент.

В 2017 году тогда еще министр финансов, а теперь первый вице-премьер Антон Силуанов неоднократно обещал, что фискальную нагрузку власти повышать не будут. Однако с тех пор уже было принято принципиальное решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 18 процентов до 20.

Помимо этого, власти постепенно повышают ставки акцизов и прочих сборов, например, экологического, из-за которых нагрузка вновь вырастет. Также рассматривается вопрос о введении налога на самозанятых граждан. В результате этих мер эксперты прогнозировали рост цен практически на все товары.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин обеспокоился растущей налоговой и квазиналоговой нагрузкой на российских граждан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика