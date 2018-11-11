﻿ Лукашенко: "Есть куда расти и есть над чем работать". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: "Есть куда расти и есть над чем работать"

12.11.2018 19:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: president.gov.by
Президент Беларуси 12 ноября провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.

Александр Лукашенко, приветствуя дипломата, сказал:

"Сложилась хорошая практика, когда я не часто, но встречаюсь с послами не только во время их прибытия в Беларусь и убытия, но и в процессе их работы здесь. Вы знаете, что у меня были встречи и с другими послами, последняя состоялась с послом Российской Федерации. Поэтому здесь нет ничего необычного".


Основным поводом для встречи с дипломатом глава государства назвал предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева.

"У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность", - сказал президент.

Лукашенко обратил внимание, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это очень хороший прирост, вряд ли есть такой с другими государствами", - заметил он.

Вместе с тем потенциал для взаимодействия двух стран гораздо выше.

"Есть куда расти и есть над чем работать", - добавил глава государства.

Президент также остановился на белорусско-азербайджанском сотрудничестве в гуманитарной сфере, особенно по линии образовательных контактов. В частности, около полутысячи азербайджанцев учатся в Беларуси.

"Для Азербайджана наши двери открыты", - подчеркнул Лукашенко, отметив важность образовательного и научного обменов.

"Вы должны знать, что мы для вас друзья и всегда готовы пойти навстречу. Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять. Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет", - цитирует президента его пресс-служба.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси 12 ноября провел встречу с послом Азербайджана Латифом Гандиловым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кредит от ЕФСР спас золотовалютные резервы Беларуси от снижения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика