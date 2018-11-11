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"Сложилась хорошая практика, когда я не часто, но встречаюсь с послами не только во время их прибытия в Беларусь и убытия, но и в процессе их работы здесь. Вы знаете, что у меня были встречи и с другими послами, последняя состоялась с послом Российской Федерации. Поэтому здесь нет ничего необычного".

, приветствуя дипломата, сказал:Основным поводом для встречи с дипломатом глава государства назвал предстоящий визит в Беларусь- сказал президент.Лукашенко обратил внимание, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.- заметил он.Вместе с тем потенциал для взаимодействия двух стран гораздо выше.добавил глава государства.Президент также остановился на белорусско-азербайджанском сотрудничестве в гуманитарной сфере, особенно по линии образовательных контактов. В частности, около полутысячи азербайджанцев учатся в Беларуси.подчеркнул Лукашенко, отметив важность образовательного и научного обменов.цитирует президента его пресс-служба.