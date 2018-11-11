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Лукашенко: "Есть куда расти и есть над чем работать"
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко, приветствуя дипломата, сказал:
"Сложилась хорошая практика, когда я не часто, но встречаюсь с послами не только во время их прибытия в Беларусь и убытия, но и в процессе их работы здесь. Вы знаете, что у меня были встречи и с другими послами, последняя состоялась с послом Российской Федерации. Поэтому здесь нет ничего необычного".
Основным поводом для встречи с дипломатом глава государства назвал предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева.
"У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность", - сказал президент.
Лукашенко обратил внимание, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Это очень хороший прирост, вряд ли есть такой с другими государствами", - заметил он.
Вместе с тем потенциал для взаимодействия двух стран гораздо выше.
"Есть куда расти и есть над чем работать", - добавил глава государства.
Президент также остановился на белорусско-азербайджанском сотрудничестве в гуманитарной сфере, особенно по линии образовательных контактов. В частности, около полутысячи азербайджанцев учатся в Беларуси.
"Для Азербайджана наши двери открыты", - подчеркнул Лукашенко, отметив важность образовательного и научного обменов.
"Вы должны знать, что мы для вас друзья и всегда готовы пойти навстречу. Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять. Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет", - цитирует президента его пресс-служба.
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Президент Беларуси 12 ноября провел встречу с послом Азербайджана Латифом Гандиловым.
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