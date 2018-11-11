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обрушения

В пресс-службе Министерства здравоохранения TUT.BY сообщили, что во время ЧП одна из девушек получила травмы.— говорит, пресс-секретарь Минздрава. —— рассказали в МЧС.Напомним, 12 ноября в 15.50 в торговом-центре «Арена-Сити» в Минске обвалился подвесной потолок. По данным МЧС, площадь обрушившихся подвесных элементов — 150 квадратных метров. Помощь спасателей не требуется.