|
Медики рассказали о состоянии пострадавшей во время обрушения потолка в ТЦ "Арена-Сити"
Фото: TUT.BY
В пресс-службе Министерства здравоохранения TUT.BY сообщили, что во время ЧП одна из девушек получила травмы.
— С предварительным диагнозом ЧМТ она госпитализирована в БСМП, — говорит Юлия Бородун, пресс-секретарь Минздрава. — Информация о других пострадавших пока не поступала.
— На данный момент есть информация об одном пострадавшем. 24-летняя девушка, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота», — рассказали в МЧС.
Напомним, 12 ноября в 15.50 в торговом-центре «Арена-Сити» в Минске обвалился подвесной потолок. По данным МЧС, площадь обрушившихся подвесных элементов — 150 квадратных метров. Помощь спасателей не требуется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время обрушения подвесного потолка в торговом центре «Арена-Сити» в Минске пострадала девушка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)