Рынок нефти: только этого не хватало



Фото: PA IMAGES / ТАСС

Кто потянет добычу

Пальцем в скважину

Все не так уж... нестрашно

Мировая экономика в течение следующего десятилетия столкнется с физической нехваткой предложения нефти, уверен глава европейского отделения энергетических исследований Goldman Sachs. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC 9 ноября, подчеркнув, что в дальнейшем лишь немногие нефтегазовые компании смогут позволить себе существенные инвестиции в крупные проекты по добыче углеводородов.При этом, пишет портал «Вести. Экономика», в Goldman Sachs заявляют о появлении новых «семи сестер» — крупнейших нефтегазовых компаний мира, которые будут занимать доминирующее положение в отрасли. Это такие компании, как Saudi Aramco, российский «Газпром», иранская компания NIOC, китайская CNPC, бразильская Petrobras, венесуэльская PDVSA и малазийская Petronas. Можно заметить, что за место в списке помимо «Газпрома» наверняка поборются другие российские компании, например «Роснефть», которая как раз активно инвестирует в будущую добычу. Интересно также, что в европейском отделении крупнейшего американского инвестбанка, похоже, не придает слишком большого значения вновь введенным с начала ноября санкциям против иранского нефтяного сектора.Таким образом Goldman Sachs, очевидно, хотел бы наметить для рынка цели будущих инвестиций в нефтегазовой отрасли. Термин «семь сестер» весьма популярен в отрасли. Сейчас считается, что он появился в 1950 году, когда глава компании Eniназва так семеерку крупнейших на то время компаний: British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco. Как видим, изменения с 50-х годов не столь значительны. «Семи сестрами» называют и крупнейшие компании из тех, на которые после антитрестовских мер 1911 года разделилась монополияStandard Oil. Не слишком подробно останавливаясь на истории, скажем, что это были ESSO, Sohio, Amoco, Mobil Gas, Chevron, Conoco, Ohio.В своих среднесрочных прогнозах относительно рынка нефти инвестиционные банки довольно часто указывают на потенциальный дефицит предложения, указывает ведущий аналитик ГК TeleTrade. Однако, по его словам, до сих пор эти прогнозы не находят отражения в реальной жизни, а инвестиционные банки, в свою очередь, регулярно эти прогнозы пересматривают, сдвигая сроки реализации в будущее.— говорит эксперт.На текущий момент, констатирует он, мы имеем дело с избытком предложения нефти на мировом рынке. Попытка перейти к механизму рыночного формирования цен в 2014 году, когда ОПЕК отказался от квотирования добычи среди своих членов, привела к сильнейшему падению цен на нефть на фоне роста нефтяного предложения. Только возврат к ограничению добычи нефти среди стран ОПЕК+ позволил стабилизировать мировое предложение, а также вернуть нефтяные котировки на уровни выше 70 долларов за баррель.Сейчас рынок скорее находится в фазе перехода к новому циклу превышения мирового предложения нефти над спросом. На прошедшей неделе рост добычи нефти в США вышел на очередной максимум – 11,6 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия проводит исследование возможных последствий отказа от квотирования добычи нефти в рамках ОПЕК+, а санкции против экспорта нефти Ирана оказались принятыми в более мягкой форме, чем ожидалось ранее.Совокупность этих факторов вполне может продолжить оказывать давление на нефтяные котировки в конце 2018 – начале 2019 года, что приведет стоимость барреля бочки нефти Brent к 60 долларам, ожидает Артем Авинов. Однако говорить о дальнейшем падение цен пока не приходится. Данные ценовые уровни все еще благоприятны для проведения существенных инвестиций в разработку новых и расширение существующих месторождений.– указывает, в свою очередь, управляющий партнер Экспертной группы Veta. Дело в том, объясняет он, что объемы предложения нефти практически не изменяются с третьего квартала 2017 года, в то время как потребление растет. В соответствии с консолидированными данными, паритет объемов предложения и потребления важнейшего энергоресурса будет достигнут к концу текущего четвертого квартала 2018 года, когда спрос превысит 100 млн баррелей в сутки.Такой ситуации паритета, напоминает аналитик, с начала кризиса на рынке нефти, начавшегося в 2014 года, еще ни разу не наблюдалось, несмотря на подписание договора о сдерживании объемов добычи в формате ОПЕК+. В рамках этого соглашения сокращение добычи происходило за счет усилий в первую очередь Саудовской Аравии (добывает порядка 10,5 млн баррелей в сутки) и России (добывает порядка 11,3 млн баррелей в сутки), в то время как для большинства стран, присоединившихся к соглашению, сокращение оказалось символическим. А ряд стран, например, Ирак (добывает порядка 4,5 млн баррелей в сутки), и вовсе не принимал участия в программе сокращения объемов добычи.Да, на протяжении последних лет США активно наращивали объемы и добычи и экспорта. Однако Штаты добывают меньше, чем потребляют, отмечает Илья Жарский, более того, программа по репатриации бизнеса и капитала, проводимая Трампом, предполагает еще больший объем потребления. В свою очередь, и Китай, и ЕС так же наращивают спрос, в то время как предложение остается ограниченным.С июня, в соответствии с достигнутой договоренностью, Эр-Рияд и Москва предложили рынку дополнительно 500 и 400 тыс. баррелей в сутки, но с учетом снижения добычи в Венесуэле, которая сейчас добывает всего 1,5 млн барр./сутки, а в начале года добывала более 2 млн, с учетом так же перебоев с добычей в Ливии, Алжире, Сирии, введения санкций в отношении Ирана, предлагавшего рынку 2 млн барр./сутки, даже дополнительный миллион баррелей не позволит рынку утолить усиливающейся жажды.Тут надо понимать, добавляет Илья Жарский, что дорогая нефть — это практические непреодолимое препятствие для роста экономик США и ЕС. В то же время, Саудовская Аравия и Россия активно обсуждают бессрочную пролонгацию договора в формате ОПЕК+. При этом и Москва, и Эр-Рияд дают понять, что никаких четких планов по настройке договора в соответствии с ростом спроса они не планируют, что уже само по себе чревато ростом цен в среднесрочной перспективе.В минувшее воскресенье, 11 ноября, в Абу-Даби завершилось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Главным его итогом можно счесть заявление о желательности политики невмешательства в события на рынке нефти, по крайней мере в 2019 году. От этой встречи ждали рекомендаций по сокращению в будущем году добычи, но их не последовало, хотя беспокойство по поводу возможного избытка предложения и прозвучало. Министр энергетики ОАЭзаявил, что ОПЕК+ нужна новая стратегия.