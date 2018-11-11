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Следователи озвучили вероятную причину обрушения потолка в "Арена-Сити"
Фото: МЧС
“Предварительно: произошло обрушение гипсокартонной конструкции в результате обрыва креплений. Что произошло конкретно — покажет осмотр места происшествия, — рассказал
На данный момент следователям известно об одной пострадавшей. Её состояние оценивается как средне тяжёлое, но жизни ничего не угрожает.
“Следователи нацелены на установление всех лиц, пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения”, — добавил Конопляник.
Ранее МЧС сообщило, что пострадавшая — девушка 1994 года рождения — торговала цветами в павилионе, над которым обрушился подвесной потолок. Она госпитализирована. По предварительной информации, у пострадавшей черепно-мозговая травма, шок и ушиб живота.
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На месте обрушения на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа.
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