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обрушения подвесного потолка

— рассказалначальник управления СК по городу МинскуНа данный момент следователям известно об одной пострадавшей. Её состояние оценивается как средне тяжёлое, но жизни ничего не угрожает.— добавил Конопляник.Ранее МЧС сообщило, что пострадавшая — девушка 1994 года рождения — торговала цветами в павилионе, над которым обрушился подвесной потолок. Она госпитализирована. По предварительной информации, у пострадавшей черепно-мозговая травма, шок и ушиб живота.