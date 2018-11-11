Экс-премькр Беларуси подался в банкиры



Андрей Кобяков. Фото: government.by

9 ноября он был избран в состав совета директоров БелгазпромбанкаКак информирует пресс-служба Белгазпромбанка, за месяц до этого Кобяков. Как раз в начале октября и появилась неофициальная информация о том, что экс-премьер-министр станет банкиром.21 ноябряисполнится 58 лет. Правительство он возглавлял с 27 декабря 2014-го до 18 августа 2018 года. На посту премьера Кобякова сменил. Если первый в банковской сфере не работал, то второй руководил Банком развития.