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В ТЦ "Минск-Арена" обрушился подвесной потолок. Что известно?

12.11.2018 17:57 — Разное | UDF  
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Пострадала продавщица цветочного киоска.

Сегодня в 15.50 в торговом центре «Минск-Арена» обрушился подвесной потолок, сообщает МЧС. Обрушение покрыло 150 кв. м. Подвесной потолок из гипсокартона упал на цветочный павильон.

МЧС сообщает об одной пострадавшей — это продавец цветочного павильона 1994 года рождения. Девушка госпитализирована с диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота».

Помощь спасателей не требуется, но они проводят на месте дополнительное обследование конструкций. Также работает милиция и дежурят пять карет скорой помощи, сообщает TUT.BY.

Причины происшедшего устанавливаются.


Видео «Нашай Нівы» с места происшествия



Очевидцы обрушения потолка в "Арена-Сити": Полминуты все сыпалось. Визг, дым…

Очевидцы обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” в Минске рассказали Еврорадио, что треск обваливающейся плитки слышался не меньше полуминуты.

— [Сначала мы услышали] крики, дети начали кричать. Подумали, что в детской комнате, побежали, увидели клуб дыма…

— Треск плитки какой-то. Знаете, когда плитку трут, и оно всё сыплется. На протяжении полминуты, 40 секунд — оно всё сыпалось, сыпалось. Визг, дым… И мы туда побежали”.



В ТЦ "Минск-Арена" обрушился подвесной потолок. Что известно?

Фото: МЧС

В ТЦ "Минск-Арена" обрушился подвесной потолок. Что известно?

Фото: МЧС

В ТЦ "Минск-Арена" обрушился подвесной потолок. Что известно?

Фото: МЧС

В ТЦ "Минск-Арена" обрушился подвесной потолок. Что известно?

Фото: МЧС

В ТЦ "Минск-Арена" обрушился подвесной потолок. Что известно?

Фото: TUT.BY



Что говорят следователи

На месте обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа. В осмотре места происшествия принимают участие сотрудники МЧС и Госкомитета судебных экспертиз. Им предстоит оценить, что стало причиной ЧП.

“Предварительно: произошло обрушение гипсокартонной конструкции в результате обрыва креплений. Что произошло конкретно — покажет осмотр места происшествия, — рассказал Еврорадио начальник управления СК по городу Минску Дмитрий Конопляник. — Мы, конечно же, изымем необходимую документацию. В процессе будут назначены необходимые экспертизы, привлечены специалисты для оценки как сложившейся ситуации, так и проектного решения”.

На данный момент следователям известно об одной пострадавшей. Её состояние оценивается как средне тяжёлое, но жизни ничего не угрожает.

“Следователи нацелены на установление всех лиц, пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения”, — добавил Конопляник.


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Справка

Торговый центр «Арена-Сити» построен в 2013 году на деньги бизнесмена Юрия Чижа. После обвинений в уклонении от уплаты налогов ему прошлось продать несколько своих объектов недвижимости, в том числе и торговый центр. Сейчас центром владеет ОАО «Белагропромбанк». Кроме гипермаркета ProStore, в ТЦ «Арена Сити» есть магазины, рестораны, фудкорт, парковка и многозальный кинотеатр.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадала продавщица цветочного киоска. Есть видео и фото с места происшествия.
 
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