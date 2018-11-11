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В ТЦ "Минск-Арена" обрушился подвесной потолок. Что известно?
Сегодня в 15.50 в торговом центре «Минск-Арена» обрушился подвесной потолок,
МЧС сообщает об одной пострадавшей — это продавец цветочного павильона 1994 года рождения. Девушка госпитализирована с диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота».
Помощь спасателей не требуется, но они проводят на месте дополнительное обследование конструкций. Также работает милиция и дежурят пять карет скорой помощи, сообщает
Причины происшедшего устанавливаются.
Видео «Нашай Нівы» с места происшествия
Очевидцы обрушения потолка в "Арена-Сити": Полминуты все сыпалось. Визг, дым…
Очевидцы обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” в Минске рассказали
— [Сначала мы услышали] крики, дети начали кричать. Подумали, что в детской комнате, побежали, увидели клуб дыма…
— Треск плитки какой-то. Знаете, когда плитку трут, и оно всё сыплется. На протяжении полминуты, 40 секунд — оно всё сыпалось, сыпалось. Визг, дым… И мы туда побежали”.
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: TUT.BY
Что говорят следователи
На месте обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа. В осмотре места происшествия принимают участие сотрудники МЧС и Госкомитета судебных экспертиз. Им предстоит оценить, что стало причиной ЧП.
“Предварительно: произошло обрушение гипсокартонной конструкции в результате обрыва креплений. Что произошло конкретно — покажет осмотр места происшествия, — рассказал
На данный момент следователям известно об одной пострадавшей. Её состояние оценивается как средне тяжёлое, но жизни ничего не угрожает.
“Следователи нацелены на установление всех лиц, пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения”, — добавил Конопляник.
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Справка
Торговый центр «Арена-Сити» построен в 2013 году на деньги бизнесмена Юрия Чижа. После обвинений в уклонении от уплаты налогов ему прошлось продать несколько своих объектов недвижимости, в том числе и торговый центр. Сейчас центром владеет ОАО «Белагропромбанк». Кроме гипермаркета ProStore, в ТЦ «Арена Сити» есть магазины, рестораны, фудкорт, парковка и многозальный кинотеатр.
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Пострадала продавщица цветочного киоска. Есть видео и фото с места происшествия.
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