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Очевидцы обрушения потолка в "Арена-Сити": Полминуты все сыпалось. Визг, дым…

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: TUT.BY

Что говорят следователи

«Ни разу не удивлен». Что пишут в соцсетях

Вспомнили с @KNaprimer как в Арене весной текли потолки. Заходишь в ТЦ, а в холле ведра стоят и туда кап кап кап. Выглядело это смешновато. — Nikita L. (@ofnobleblood) November 12, 2018

Справка

Сегодня в 15.50 в торговом центре «Минск-Арена» обрушился подвесной потолок,МЧС. Обрушение покрыло 150 кв. м. Подвесной потолок из гипсокартона упал на цветочный павильон.МЧС сообщает об одной пострадавшей — это продавец цветочного павильона 1994 года рождения. Девушка госпитализирована с диагнозом «черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота».Помощь спасателей не требуется, но они проводят на месте дополнительное обследование конструкций. Также работает милиция и дежурят пять карет скорой помощи, сообщаетПричины происшедшего устанавливаются.Очевидцы обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” в Минске рассказали, что треск обваливающейся плитки слышался не меньше полуминуты.— [Сначала мы услышали] крики, дети начали кричать. Подумали, что в детской комнате, побежали, увидели клуб дыма…— Треск плитки какой-то. Знаете, когда плитку трут, и оно всё сыплется. На протяжении полминуты, 40 секунд — оно всё сыпалось, сыпалось. Визг, дым… И мы туда побежали”.На месте обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена-Сити” на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа. В осмотре места происшествия принимают участие сотрудники МЧС и Госкомитета судебных экспертиз. Им предстоит оценить, что стало причиной ЧП.— рассказалначальник управления СК по городу Минску. —На данный момент следователям известно об одной пострадавшей. Её состояние оценивается как средне тяжёлое, но жизни ничего не угрожает.— добавил Конопляник.Торговый центр «Арена-Сити» построен в 2013 году на деньги бизнесмена. После обвинений в уклонении от уплаты налогов ему прошлось продать несколько своих объектов недвижимости, в том числе и торговый центр. Сейчас центром владеет ОАО «Белагропромбанк». Кроме гипермаркета ProStore, в ТЦ «Арена Сити» есть магазины, рестораны, фудкорт, парковка и многозальный кинотеатр.