Белорусские самбисты завоевали 12 медалей на Чемпионате мира в Румынии

В заключительный день Чемпионата мира по самбо-2018 в румынском Бухаресте копилка сборной Беларуси пополнилась сразу четырьмя медалями.

Серебряную награду получила Анастасия Архипова в весовой категории до 56 кг. Кроме того, свои схватки за «бронзу» выиграли Анжела Жилинская (68 кг), Тимофей Емельянов (82 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг).

Напомним, ранее наши спортсмены завоевали восемь медалей первенства, среди которых две золотые. Чемпионками мира в своих весовых категориях стали Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко. Таким образом, на счету белорусской сборной два «золота», пять серебряных наград и пять бронзовых.

Следующий Чемпионат мира по самбо пройдет в южнокорейском Сеуле в 2019 году.