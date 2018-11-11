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Белорусские самбисты завоевали 12 медалей на Чемпионате мира в Румынии

12.11.2018 19:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские самбисты завоевали 12 медалей на Чемпионате мира в Румынии
Фото из открытых источников

В заключительный день Чемпионата мира по самбо-2018 в румынском Бухаресте копилка сборной Беларуси пополнилась сразу четырьмя медалями.

Белорусские самбисты завоевали 12 медалей на Чемпионате мира в Румынии Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко стали чемпионками мира по самбо

Серебряную награду получила Анастасия Архипова в весовой категории до 56 кг. Кроме того, свои схватки за «бронзу» выиграли Анжела Жилинская (68 кг), Тимофей Емельянов (82 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг).

Напомним, ранее наши спортсмены завоевали восемь медалей первенства, среди которых две золотые. Чемпионками мира в своих весовых категориях стали Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко. Таким образом, на счету белорусской сборной два «золота», пять серебряных наград и пять бронзовых.

Следующий Чемпионат мира по самбо пройдет в южнокорейском Сеуле в 2019 году.

 
 
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В Бухаресте завершилось мировое первенство по самбо.
 
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