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Иран продолжает соблюдать ядерную сделку - МАГАТЭ

12.11.2018 19:48 — Разное | Интерфакс  
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Тегеран по-прежнему выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на очередной ежеквартальный доклад МАГАТЭ.

Согласно докладу, масштаб деятельности иранской стороны в ядерной сфере по-прежнему не превышает лимитов, установленных в рамках ядерной сделки.

В МАГАТЭ отметили, что провели внеплановые проверки на "всех объектах в Иране, которые требуют этого".

"Оперативное и активное сотрудничество Ирана в том, что касается предоставления такого доступа, увеличивает уровень доверия", - говорится в докладе организации.

Эксперты МАГАТЭ также пришли к выводу, что уран в Иране не обогащался более чем на 3,7%, а запасы низкообогащенного урана не превышают 300 кг. При этом специалисты отметили, что на заводе в Натанзе работают не более 5 060 центрифуг по обогащению урана.

Это уже не первый квартальный отчет МАГАТЭ с того момента, как 8 мая этого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД: в августе МАГАТЭ также подтвердило, что Иран придерживается условий международного соглашения.

В начале ноября США восстановили санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

 
 
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Тегеран по-прежнему выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает в понедельник...
 
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