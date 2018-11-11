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Белорусский представитель принял участие в открытых дебатах Совбеза ООН

12.11.2018 19:30 — Разное | Интерфакс  
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Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных укреплению многосторонности в целях поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что обсуждение проходило под председательством Китайской Народной Республики.

"Оно затронуло ряд актуальных проблем и вызовов, с которыми сталкивается современный мир: эффективность мер реагирования в рамках ООН на возникающие конфликты, роль коллективных действий в поддержании стабильности и безопасности, преодоление «кризиса доверия» между странами", - уточнили в МИД Беларуси.

В.Рыбаков выступил с комментариями о необходимости неукоснительно следовать принципам многосторонности в международных отношениях, что является залогом взаимопонимания и уважения, а также подчеркнул вклад Республики Беларусь в поддержание региональной безопасности, в том числе на основе содействия переговорному процессу по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

 
 
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Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси....
 
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