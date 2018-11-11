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ЕАЭС обязал комплектовать грузовики и автобусы цепями противоскольжения

12.11.2018 18:31 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕЭК с 11 ноября ввел требование по комплектации цепями противоскольжения грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как говорится в сообщении ЕЭК, с 11 ноября в странах ЕАЭС вступили в силу ограничения на эксплуатацию зимой "или в другой период, определенный государством-членом", легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, которые не укомплектованы зимними шинами. "В отношении грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС, установлено требование по их комплектации цепями противоскольжения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой медицинской помощи современными системами помощи больным. "К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть снабжены системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приёмном устройстве", - отмечают в ЕЭК. Также пересмотрены требования "в отношении средств связи водителя с медицинским салоном и ряд других".

Эти изменения внесены в технический регламент Союза "О безопасности колесных транспортных средств" решением Совета ЕЭК от февраля 2018 года с учетом его применения в странах ЕАЭС. "Отдельные нормы необходимо было уточнить в соответствии с актуальными международными требованиями безопасности колесного транспорта, в частности после принятия новых международных Правил ООН", - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 11 ноября этот техрегламент не распространяется на технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, включая различные аварийно-спасательные машины. Теперь для регистрации такой техники в органах безопасности дорожного движения не требуется предоставлять документы о ее соответствии регламенту.

Также вступили в силу и другие поправки. В частности, уточнены отдельные процедуры сертификации автомашин и их компонентов: начали действовать изменения, определяющие право только изготовителя авто или его представителя быть заявителем на компоненты, которые входят в состав транспортного средства.

 
 
Ссылка на источник 24
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Совет ЕЭК с 11 ноября ввел требование по комплектации цепями противоскольжения грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории Евразийского...
 
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