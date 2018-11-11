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Британский кабмин изучит основные параметры Brexit во вторник - СМИ

12.11.2018 18:15 — Разное | Интерфакс  
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Координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье рассказал, что основные параметры соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit определены, во вторник их обсудит британский кабмин, сообщила в понедельник The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

"С британской стороны кабинет министров встретится завтра, чтобы проанализировать эти параметры (возможного соглашения - ИФ)", - добавил М.Барнье.

По словам М.Барнье, параметры возможного соглашения в значительной степени определены, но окончательная договоренность пока не достигнута.

"На данный момент это соглашение все еще не достигнуто. Как во всех соглашениях, последний этап всегда самый сложный", - приводят источники издания слова М.Барнье.

Официальный представитель Т.Мэй подтвердил, что британский кабинет министров во вторник обсудит Brexit.

Ранее пресс-служба совета ЕС сообщила, что М.Барнье проинформировал в понедельник Совет ЕС по общим вопросам в составе 27 государств (без Великобритании) о ситуации в переговорном процессе последних недель, заявив, что соглашения по Brexit пока нет.

 
 
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Координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье рассказал, что основные параметры соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit определены, во вторник их...
 
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