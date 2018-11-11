Экс-премьер Беларуси Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора, сказано в сообщении банка.

"9 ноября 2018 года занимавший ранее пост премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков избран в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора", - отмечается в сообщении.

В начале октября этого года Андрей Кобяков прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, добавили в банке.

Как сообщалось, А.Кобяков вместе с большей частью состава правительства был отправлен в отставку 18 августа этого года по решению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее должность одного из независимых директоров в составе совета директоров Белгазпромбанка занимал нынешний премьер-министр Сергей Румас до своего назначения на пост руководителя правительства.

Белгазпромбанк создан в 1990 году, его акционерами являются ПАО "Газпром" (49,66%), Газпромбанк (49,66%), ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (0,49%) и министерство энергетики Белоруссии (0,18%).

Совет директоров банка возглавляет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов.