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Экс-премьер Беларуси Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка
Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора, сказано в сообщении банка.
"9 ноября 2018 года занимавший ранее пост премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков избран в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора", - отмечается в сообщении.
В начале октября этого года Андрей Кобяков прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, добавили в банке.
Как сообщалось, А.Кобяков вместе с большей частью состава правительства был отправлен в отставку 18 августа этого года по решению президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее должность одного из независимых директоров в составе совета директоров Белгазпромбанка занимал нынешний премьер-министр Сергей Румас до своего назначения на пост руководителя правительства.
Белгазпромбанк создан в 1990 году, его акционерами являются ПАО "Газпром" (49,66%), Газпромбанк (49,66%), ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (0,49%) и министерство энергетики Белоруссии (0,18%).
Совет директоров банка возглавляет заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов.
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Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора, сказано в сообщении банка. "9...
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