Потолок в минском ТЦ рухнул в разгар рабочего дня: пострадала цветочница

В торговом центре «Арена-Сити» в Минске обвалился потолок . Пострадала 24-летняя девушка.

Потолочное перекрытие из гипсокартона рухнуло в разгар рабочего дня. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Пострадавшая работала в цветочном киоске на территории центра. У девушки диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Она госпитализирована.

«Мы работали в магазине, сначала не придали значения. Потом моя коллега услышала крики. Слышно, что был обвал. Начали все собираться. Мы посмотрели, а там уже все перекрыли. Было видно, что гипсокартон обвалился», – рассказала продавец магазина торгового центра Мария Агиевич.

Торговый центр «Арена-Сити» находится в центре столицы на проспекте Победителей. Общая площадь здания составляет более 87 тысяч квадратных метров.