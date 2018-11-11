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Потолок в минском ТЦ рухнул в разгар рабочего дня: пострадала цветочница
12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В торговом центре «Арена-Сити» в Минске
Потолочное перекрытие из гипсокартона рухнуло в разгар рабочего дня. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Пострадавшая работала в цветочном киоске на территории центра. У девушки диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Она госпитализирована.
«Мы работали в магазине, сначала не придали значения. Потом моя коллега услышала крики. Слышно, что был обвал. Начали все собираться. Мы посмотрели, а там уже все перекрыли. Было видно, что гипсокартон обвалился», – рассказала продавец магазина торгового центра Мария Агиевич.
Торговый центр «Арена-Сити» находится в центре столицы на проспекте Победителей. Общая площадь здания составляет более 87 тысяч квадратных метров.
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Площадь обрушения составила 150 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
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