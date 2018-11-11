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Дядя Витя и приз "Лiстапада". Как из статьи на TUT.BY "вырос" документальный фильм

12.11.2018 19:56 — Разное | Tut.by  
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Три года назад TUT.BY ездил в Ганцевичский район к отшельнику Анатолию, который живет там уже 12 лет посреди болот и лесов. Этот текст попался на глаза молодому режиссеру-документалисту из Москвы Артему Москалеву, который вдохновился историей и снял фильм. «Отшельник» на днях показали в Минске в рамках кинофестиваля «Лiстапад», где картина удостоилась диплома «За выдающиеся достижения». AFISHA.TUT.BY встретилась с Артемом, чтобы поговорить о том, чем привлекательно отшельничество и как живут эти люди в России.


Артем Москалев, российский режиссер-документалист. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О чем фильм «Отшельник»:

Последние двадцать два года Виктор Степанов живет в глухом лесу в пяти километрах от ближайшей деревни. Его дом — это навес из плотной ткани в несколько слоёв, железная печка и земляной пол. Мысли о природе и месте человека в биосфере сопровождают Виктора всю жизнь. Он говорит, что после девяти месяцев жизни в лесу остаешься будто голым — наедине с самим собой. От тоски порой некуда деться, но отшельник черпает силы в своей неразрывной связи с природным естеством.

Скажите честно: это правда, что ваш фильм вырос из статьи на TUT.BY?

Все верно, я случайно наткнулся на текст Станислава Коршунова в Facebook. Через неделю словил себя на мысли, что только и думаю об этом человеке: так меня поразила свобода его выбора, осознанность. Я сразу понял, что не хочу ничего выдумывать и снимать художественное кино — только документальное.


Почему не поехали снимать нашего Анатолия из Ганцевичей, кстати?

Очень хотели и вели переговоры с тем человеком, который поддерживал с ним связь. Но в тот момент, когда мы собирались ехать, оказалось, что Анатолий уже вернулся в деревню. Так что не сложилось.

Как вы искали своего нового героя?

Поначалу мы развернулись очень широко: хотели приблизиться к внутреннему опыту отшельничества через трех персонажей в разных частях мира. И сперва все так и шло: мы вышли на героев в России, Финляндии и Швеции. Но отшельник из России оказался настолько самодостаточным, его история настолько интересна, что мы решили остановиться на нем и снимать кино только об этом человеке. Впрочем, весь собранный материал про других отшельников не пропал — мы разместили его в своем проекте.

Сама методика поиска была простой: мы искали в интернете информацию об отшельниках (ее, как оказалось, немало: я нашел 30−40 человек, которые стали отшельниками только в России). Потом ехали на место и уже на местности искали конкретного человека. Иногда только поиск мог занимать несколько дней. Представьте: в лучшем случае у нас есть проводник, который может отвести к герою. А в худшем — не самые точные координаты, которые мы узнаем от местных в соседних городах. Так мы встретились с тремя отшельниками, но в итоге только про одного сняли фильм.

Как уговорили Виктора пустить вас снимать? Присутствие группы и людей рядом вроде как противоречат образу жизни отшельников.

Мы с оператором особенно волновались на этот счет. Поэтому в основном ездили вдвоем. Наш приезд всегда вызывал бурную радость. Один из отшельников жил на северо-востоке Архангельской области, за Полярным кругом, в 60 километрах от ближайшего поселения. Мы приехали к нему зимой в минус 37 градусов, и когда дошли, он кричал от радости минуты две. Смеялся, обнимался. Нам повезло, что сами отшельники находили нас интересными собеседниками. Ведь и они — люди с богатым внутренним миром, глубокие и думающие, начитанные, которые жаловались нам, что не могут поговорить ни с кем в окрестных деревнях.


Как проходил сам процесс съемок? Вы снимали все 4 сезона, вы жили вместе с ним?

Впервые к Виктору мы приехали летом, пошли без съемочной техники, без ничего — просто познакомиться. И когда получили одобрение, остались на два дня и снимали. Потом приезжали еще дважды уже без съемок — налаживали связь, которая стала частью фильма. А снимали потом дважды — две недели весной и две недели зимой. Жили в ближайшей деревне в пяти километрах от места обитания дяди Вити и каждый день ходили к нему пешком.

Пожив, как отшельник, вместе с отшельником, вы не захотели присоединиться к нему?

Захотелось. Эта тема изначально оказалась мне близка, поэтому я за нее и взялся. Оператор до сих пор на меня ругается, что я ему жизнь испортил: ему теперь сложно снимать коммерческие проекты.


Как устроен быт Виктора в плане таких приземленных вещей, как еда, деньги? Он покупает что-нибудь? Где берет на это средства?

У нашего героя один источник дохода — это пенсия. Он выходит за ней раз в месяц-два, добирается до дороги через лес и через реку, берет попутку и едет в ближайший городок, чтобы закупить продукты, которые он не может произвести — соль, подсолнечное масло, еду для собак и кошек. Помимо этого, у него около 10 гектаров разработанного участка, который он засеял рожью, пшеницей, кукурузой, картофелем, бобами, помидорами. Кроме того, он выращивает арбузы, дыни и много редких лекарственных растений (его особая любовь — это маньчжурский орешник и сибирский кедр). В отношении быта дядя Витя живет в глубоком симбиозе с природой. Понимаете, мы ведь, когда видим живущего в одиночестве 70-летнего человека, думаем, что собаки и кошки ему нужны, чтобы было веселее. Но ему нужна собака, чтобы отгоняла с участка диких зверей — лосей, волков, лис. Без кошек грызуны бы съели все, что посажено. Это понимание и связи очень важны.

От дяди Вити я узнал теорию, что в мире бы не случилось столько голодов, если бы люди знали все возможности растительного мира. Вы бы только его слышали: он наизусть знает более ста видов растений, как они называются на латыни, для чего их можно использовать человеку и так далее.


Для вас знакомство с героем по завершении работы над фильмом заканчивается? Нет желания навещать, помогать, привозить ему еду?

Не просто есть — мы так и делаем. Дядя Витя стал нашим большим другом, последний раз мы приезжали к нему год назад, когда съемки уже закончились. Хотели вот сейчас осенью съездить, но перенесли на весну. Надеюсь, все получится.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY встретилась с Артемом, чтобы поговорить о том, чем привлекательно отшельничество и как живут эти люди в России.
 
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