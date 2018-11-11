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Пиво, дети и тюрьма: о чем мама «младенца под кустом» написала в своей соцсети?
«Дети — самое ценное, что у нас есть в жизни. Это наши цветы», — такую надпись оставила в популярной социальной сети 32‑летняя бобруйчанка, подозреваемая в покушении на убийство своего новорожденного ребенка.
Последний раз на свою страницу Ирина (имя изменено) заходила 27 февраля 2015 года,
Зато есть немало фото с подругами и друзьями. Все больше на природе, иногда в «компании» легких алкогольных напитков. «Любиш пиво?» — в комментариях к фотографии спрашивает знакомая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Да, очень. А с копченым сыром вообще отпад», — отвечает наша героиня. «Бутылку надо было спрятать», — следует совет. «Ну стормозила».
Почти все фотографии датированы 2013–2014 годами. Судя по комментариям, в то время женщина жила в Бобруйске, на улице Лынькова. Трудилась в кафе «Апшерон». …Ну или пыталась трудиться. «Доробатываю последнюю неделю в апшероне…», — констатирует она.
Но больше всего отзывов, конечно, снискали фото, иллюстрирующие личную жизнь Ирины. Вниманием мужчин она не была обделена и, как любая женщина, пыталась это подчеркнуть.
«Ну ты красотка», — пишет онлайн-воздыхатель. «Не смусщай меня», — отбивает по клавиатуре девушка.
Нашли отражение на странице и менее приятные фрагменты биографии нашей героини. «Срок не вечен, я дождусь», — гласит демотиватор от 20 марта 2014 года. Высокий забор, колючая проволока и запутавшиеся в ней голуби. То ли воспоминание, то ли пророчество. Оттуда же еще одна запись: «Я буду счастлива». Что в ее понимании счастье, Ирина так и не уточнила.
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«Дети — самое ценное, что у нас есть в жизни. Это наши цветы», — такую надпись оставила в популярной социальной сети 32‑летняя бобруйчанка, подозреваемая в...
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