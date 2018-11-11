Стало известно, зачем австралийка массово втыкала иглы в клубнику









пишет life.ru . Гражданка Австралии Ми Ут Тринх призналась, что массово втыкала иглы в клубнику, чтобы обанкротить главу компании, в которой работала. Об этом, как сообщает телеканал АВС, стало известно на заседании суда по её делу,life.ru .

— 50-летняя Ми Ут Тринх (My Ut Trinh), ранее арестованная полицией, предположительно действовала из мести, и это был акт саботажа, — заявили в суде.





Однако причина мести пока не называется. Следствие продолжается. Женщине предъявили обвинения по семи пунктам. Она обвиняется в том числе в порче товаров с намерением причинить экономический ущерб. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.









Напомним, человека, который подкладывал иглы в клубнику, в стране искали с середины сентября. По меньшей мере один человек попал в больницу, проглотив такую "начинку". Ранее полиция уже задержала подростка, который "в шутку" втыкал иглы в ягоды, подражая злоумышленнице.



