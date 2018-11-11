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Появилась предварительная версия причины обрушения потолка в “Арена Сити”

12.11.2018 19:26 — Разное | Партизан  
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На месте обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена Сити” на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа.


На месте обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена Сити” на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа. В осмотре места происшествия принимают участие сотрудники МЧС и Госкомитета судебных экспертиз. Им предстоит узнать, что стало причиной ЧП, пишет Еврорадио.

“Предварительно: произошло обрушение гипсокартонной конструкции в результате обрыва креплений. Что произошло конкретно — покажет осмотр места происшествия, — рассказал Еврорадио начальник управления СК по городу Минску Дмитрий Конопляник. — Мы, конечно же, изымем необходимую документацию. В процессе будут назначены необходимые экспертизы, привлечены специалисты для оценки как сложившейся ситуации, так и проектного решения”.

На данный момент следователям известно об одной пострадавшей. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, но жизни ничто не угрожает.

“Следователи нацелены на установление всех лиц, пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения”, — добавил Дмитрий Конопляник.


Ранее МЧС сообщило, что пострадавшая — девушка 1994 года рождения — торговала цветами в павилионе, над которым обрушился подвесной потолок. Она госпитализирована. По предварительной информации, у пострадавшей черепно-мозговая травма, шок и ушиб живота.


 
Теги: Минск
 
 
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На месте обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена Сити” на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа.
 
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