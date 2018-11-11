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Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в торговом центре "Арена Сити"

12.11.2018 20:01 — Разное | БелТА  
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Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в торговом центре "Арена Сити"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в торгово-развлекательном центре "Арена Сити". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в торгово-развлекательном центре "Арена Сити". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила...
 
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