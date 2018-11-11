Белоруска Анастасия Прокопенко признана лучшей пятиборкой мира 2018 года

Как стало известно, Анастасия Прокопенко была признана лучшей спортсменкой в современном пятиборье в 2018 году. Белоруске вручили награду «Best Senior Female Pentathlete» (Лучший спортсмен-пятиборец среди женщин).

Отметим, что лучшим спортсменом мира среди мужчин стал представитель Южной Кореи Чон Ун Тхэ. Аналогичные награды у юниоров получили египтянин Ахмед Эль-Гэнди и итальянка Елена Мишели.

Напомним, в 2018 году Анастасия Прокопенко выиграла две золотые медали Чемпионата мира – в личном первенстве и в эстафете вместе с Ириной Просенцовой. Кроме того, белоруске вручили «бронзу» Олимпийских игр-2008 после дисквалификации соперницы.