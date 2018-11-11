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Белоруска Анастасия Прокопенко признана лучшей пятиборкой мира 2018 года

12.11.2018 20:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Анастасия Прокопенко признана лучшей пятиборкой мира 2018 года
Фото из открытых источников

Как стало известно, Анастасия Прокопенко была признана лучшей спортсменкой в современном пятиборье в 2018 году. Белоруске вручили награду «Best Senior Female Pentathlete» (Лучший спортсмен-пятиборец среди женщин).

Белоруска Анастасия Прокопенко признана лучшей пятиборкой мира 2018 года Олимпийская "бронза" 10 лет спустя. Анастасия Прокопенко - призер ОИ-2008

Отметим, что лучшим спортсменом мира среди мужчин стал представитель Южной Кореи Чон Ун Тхэ. Аналогичные награды у юниоров получили египтянин Ахмед Эль-Гэнди и итальянка Елена Мишели.

Напомним, в 2018 году Анастасия Прокопенко выиграла две золотые медали Чемпионата мира – в личном первенстве и в эстафете вместе с Ириной Просенцовой. Кроме того, белоруске вручили «бронзу» Олимпийских игр-2008 после дисквалификации соперницы.

 
 
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Почетное звание было присуждено нашей спортсменке на Конгрессе, приуроченном к 70-летию Международного союза современного пятиборья (UIPM).
 
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