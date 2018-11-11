В Литве стартовала кампания по выборам президента

Новости Литвы. В Литве 12 ноября официально стартовала кампания по выборам президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О намерении выдвинуть свои кандидатуры заявили уже 7 человек.





После того, как ЦИК проверит поданные документы, участникам будут выданы подписные листы. Чтобы продолжить гонку каждому претенденту необходимо набрать 20 тысяч подписей граждан.





Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая 2019 года, второй тур голосования запланирован на 26 мая.