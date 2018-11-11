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Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

12.11.2018 20:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пьеса, которая заставляет задуматься. В Могилёве показали документальную постановку о насилии в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

За основу взяты интервью семи женщин пострадавших от близких людей. Они говорят устами непрофессиональных актёров, в роли которых выступили известные спортсмены и чиновники.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Этот день для Марии Валент не похож ни на какой другой. Вместо привычного ринга она впервые выйдет на большую сцену. Мария не сталкивалась с домашним насилием – как-никак чемпионка Европы по муай-тай. А на эти полтора часа станет Мариной Писклаковой. Это реальная женщина из России, которая знает массу жутких историй.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Мария Валент, чемпионка Европы, многократная медалистка чемпионатов мира по муай-тай:
До этого не было никаких организаций в России, куда женщины могли бы обратиться за помощью. Поэтому она основала телефон доверия в 90-ые годы.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Среди участников постановки – ни одного профессионального актёра. Роли играют чиновники и спортсмены. Этим проект и уникален.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Пьеса «Семь» – документальное произведение шведского сценариста режиссёра Хедды Краусс Сьегерн. Автор взяла за основу фрагменты интервью женщин, которые пострадали от насилия.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Александр Масейков, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Я озвучиваю роль Анабеллы, это женский образ. Но несмотря на это, те проблемы, мы должны решать их вместе и мужчины, и женщины. Все наше общество.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Иван Пинигин, режиссёр:
это не выдуманное и не придуманное, это документально-хроникальная пьеса. Ее читают как пример, как женщины начинали против этого протестовать в разных странах. Как против насилия мужественно организовывали школы, боролись против расового насилия.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

На сцене предельно лаконично: экран, семь стульев и люди в чёрных костюмах. Весь текст – прямое обращение к зрителю. Задача чтецов без лишнего пафоса, но в то же время пронзительно донести до зрителя правду о трагедии женщин, испытавших на личном опыте, что значит жить с болью.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Юрий Прокопенко, СТВ:
Пьеса «Семь» известна во всём мире. Она переведена на 24 языка и уже побывала в 30 странах. И несмотря на внешнюю простоту, каждый раз постановка вызывает большой резонанс и пользуется успехом.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Могилёв не стал исключением. В зрительном зале нет свободных мест. Проблема домашнего насилия актуальна и для нашей страны. По статистике с его проявлениями хотя бы раз в своей жизни сталкивалась каждая вторая женщина.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Зрители:
Я поверила актерам, поверила этим историям. Это актуально для нашей страны, для многих женщин, которые боятся зачастую сказать о своих проблемах в семье.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

Я не согласна с фразой «Бьет – значит любит». Должно быть взаимопонимание, доверие, решать конфликты нужно с помощью бесед

Каждый раз постановка выглядит по-новому роли читают разные люди. Первыми в нашей стране её увидели столичные зрители три года назад. После чего, проект побывал еще в шести городах. Следующий раз пьесу поставят на сцене Купаловского театра.

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии
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Новости 24 часа

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пьеса, которая заставляет задуматься. В Могилёве показали документальную постановку о насилии в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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