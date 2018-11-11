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Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии
Новости Беларуси. Пьеса, которая заставляет задуматься. В Могилёве показали документальную постановку о насилии в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За основу взяты интервью семи женщин пострадавших от близких людей. Они говорят устами непрофессиональных актёров, в роли которых выступили известные спортсмены и чиновники.
Этот день для Марии Валент не похож ни на какой другой. Вместо привычного ринга она впервые выйдет на большую сцену. Мария не сталкивалась с домашним насилием – как-никак чемпионка Европы по муай-тай. А на эти полтора часа станет Мариной Писклаковой. Это реальная женщина из России, которая знает массу жутких историй.
Мария Валент, чемпионка Европы, многократная медалистка чемпионатов мира по муай-тай:
Среди участников постановки – ни одного профессионального актёра. Роли играют чиновники и спортсмены. Этим проект и уникален.
Пьеса «Семь» – документальное произведение шведского сценариста режиссёра Хедды Краусс Сьегерн. Автор взяла за основу фрагменты интервью женщин, которые пострадали от насилия.
Александр Масейков, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Иван Пинигин, режиссёр:
На сцене предельно лаконично: экран, семь стульев и люди в чёрных костюмах. Весь текст – прямое обращение к зрителю. Задача чтецов без лишнего пафоса, но в то же время пронзительно донести до зрителя правду о трагедии женщин, испытавших на личном опыте, что значит жить с болью.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Могилёв не стал исключением. В зрительном зале нет свободных мест. Проблема домашнего насилия актуальна и для нашей страны. По статистике с его проявлениями хотя бы раз в своей жизни сталкивалась каждая вторая женщина.
Зрители:
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Каждый раз постановка выглядит по-новому – роли читают разные люди. Первыми в нашей стране её увидели столичные зрители три года назад. После чего, проект побывал еще в шести городах. Следующий раз пьесу поставят на сцене Купаловского театра.
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Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии
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Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии
Новости Беларуси. Пьеса, которая заставляет задуматься. В Могилёве показали документальную постановку о насилии в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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