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«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска
Новости Беларуси. 12 ноября в торговом комплексе «Арена-Сити»
На данный момент место обрушения оцеплено. Приблизиться к нему невозможно. До сих пор на месте происшествия работают следователи и спасатели. Сейчас самая главная задача для них – выяснить причины ЧП.
По предварительным данным не выдержал крепеж - часть подвесного потолка обрушилась. Это примерно произошло в 15.50. Вся информация пока носит предварительный характер.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Спасатели и скорая прибыли на место событий буквально через пару минут после сообщения об обрушении. В результате инцидента пострадала девушка. Ей 27 лет, она сотрудница цветочного магазина. Девушка получила черепно-мозговую травму.
Когда ее госпитализировали, она находилась в сознании. Стало известно, что девушку выписали из больницы под расписку, она продолжит лечение дома. В СМИ поступала противоречивая информация о пострадавших, утверждали, что пострадал ребенок. Но информация не подтвердилась. Официально нам заявили, что пострадал один человек.
Александр Пищулёнок, хирург больницы скорой медицинской помощи Минска:
Когда произошло обрушение, началась паника, очевидцы выбегали из павильонов. Они не понимали, что происходит, слышали лишь сильный грохот.
Конечно, люди сильно испугались. Но, как признавались сотрудники некоторых магазинов, крыша в торговом центре протекала.
Вопрос только во времени, когда она упадет. Когда она снова рухнет, потому что там прям видно, что геометрия, она в трещинах. У нас часто затапливает крышу. У нас здесь бывают потопы, как бы это странно ни звучало, это длится достаточно долгий промежуток времени. С этим ничего не решают.
Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Представители ТЦ пока отказываются от комментариев, ссылаясь на занятость. Торговый центр сейчас закрыт. Работает только продовольственная зона. Дальнейшая судьба торгового центра – под вопросом, ее предстоит решить экспертной комиссии. Некоторые эксперты будут настоятельно рекомендовать прекратить работу «Арена-Сити», пока не будут установлены точные причины обрушения и пока не будет исследован каждый миллиметр этой, как оказалось, хрупкой конструкции.
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Новости Беларуси. 12 ноября в торговом комплексе «Арена-Сити» обвалился потолок. Есть пострадавшие. Съемочная группа СТВ работает на месте происшествия. И сейчас...
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