Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства происшествия в ТРЦ «Арена Сити» в Минске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователями изымается проектная, техническая и строительная документация, допрашиваются работники торгово-развлекательного центра. Назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует председатель СК Иван Носкевич.

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ.

По данным следствия, 12 ноября около 16 часов на первом уровне центра произошло обрушение гипсокартонной конструкции. Предварительная причина – обрыв крепления конструкции. В результате обрушения пострадал один человек.

Пострадавшей девушке оказана необходимая помощь, в настоящее время она отпущена домой. Иных лиц, обращавшихся за медицинской помощью в связи с инцидентом, не установлено.