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Семь лет колонии и конфискация. Приговор по делу о взятках при строительстве второй ВПП в аэропорту

12.11.2018 21:16 — Разное | Партизан  
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9 ноября в суде Советского района Минска рассмотрели дело в отношении заместителя начальника по производству филиала «СУ-1 на станции Минск» «Дорстроймонтажтрест». Мужчину обвиняли в получении взяток.

Семь лет колонии и конфискация. Приговор по делу о взятках при строительстве второй ВПП в аэропорту
фото: https://fisher-y.livejournal.com/94139.html
Мужчину задержали в марте этого года. В Комитете госконтроля тогда заявили, что замначальника управления, строящего вторую ВПП в аэропорту Минск, систематически получал деньги от руководителей субъектов хозяйствования, привлекаемых для выполнения работ в ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство в Национальном аэропорту Минск второй взлетной искусственной полосы». Генеральной подрядной организацией по строительству объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры при строительстве второй ВПП выступало ОАО «Дорстроймонтажтрест».

В суде уточнили, что обвиняемый получил от разных организаций взятки на сумму 9450 долларов США, 29 971 белорусских рублей и мобильный телефон стоимостью не более 200 рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК.

Мужчину признали виновным.

«Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет», — сообщили в Верховном суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.


Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту реализуется за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников.

Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск будет на 60 м длиннее первой и составит 3,7 км. Она сможет принимать все типы воздушных судов. В конце октября министр транспорта Анатолий Сивак рассказал, что вторая ВПП заработает весной. Ранее запуск был назначен на ноябрь.


 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября в суде Советского района Минска рассмотрели дело в отношении заместителя начальника по производству филиала «СУ-1 на станции Минск»...
 
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