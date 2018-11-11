Семь лет колонии и конфискация. Приговор по делу о взятках при строительстве второй ВПП в аэропорту

Мужчину задержали в марте этого года. В Комитете госконтроля тогда заявили, что замначальника управления, строящего вторую ВПП в аэропорту Минск , систематически получал деньги от руководителей субъектов хозяйствования, привлекаемых для выполнения работ в ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство в Национальном аэропорту Минск второй взлетной искусственной полосы». Генеральной подрядной организацией по строительству объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры при строительстве второй ВПП выступало ОАО «Дорстроймонтажтрест».





В суде уточнили, что обвиняемый получил от разных организаций взятки на сумму 9450 долларов США, 29 971 белорусских рублей и мобильный телефон стоимостью не более 200 рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК.





Мужчину признали виновным.





«Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет», — сообщили в Верховном суде.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.









Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту реализуется за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников.





Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск будет на 60 м длиннее первой и составит 3,7 км. Она сможет принимать все типы воздушных судов. В конце октября министр транспорта Анатолий Сивак рассказал, что вторая ВПП заработает весной. Ранее запуск был назначен на ноябрь.



