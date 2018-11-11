В Гомеле случился пожар из-за незатушенной спички. Сгорела женщина









Когда спасатели прибыли на место, квартира была сильно задымлена. На полу в одной из комнат нашли хозяйку — 77-летнюю женщину. К сожалению, было поздно — пенсионерка к тому моменту погибла.





В МЧС считают, что причиной пожара стала незатушенная спичка. Проводится проверка.



