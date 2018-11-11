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В Гомеле случился пожар из-за незатушенной спички. Сгорела женщина
Вчера вечером в Гомеле произошел пожар в четырехэтажном доме. В двухкомнатной квартире проживала пенсионерка. Спасти ее не удалось,
Когда спасатели прибыли на место, квартира была сильно задымлена. На полу в одной из комнат нашли хозяйку — 77-летнюю женщину. К сожалению, было поздно — пенсионерка к тому моменту погибла.
В МЧС считают, что причиной пожара стала незатушенная спичка. Проводится проверка.
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Вчера вечером в Гомеле произошел пожар в четырехэтажном доме. В двухкомнатной квартире проживала пенсионерка. Спасти ее не удалось, пишет gomel.today.
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