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Напоминаем: ГАИ начнет штрафовать водителей за летние шины с 1 декабря

12.11.2018 20:30 — Разное | Партизан  
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С 1 декабря водителей, передвигающихся на транспортных средствах без зимних шин, могут оштрафовать, об этом напомнили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта водители автомобилей должны передвигаться по дорогам с использованием зимних шин. Тем, кто не успеет сменить резину до наступления календарной зимы, грозит административная ответственность – предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание не только на наличие у автомобилей зимних шин, но и на то, в каком они состоянии. Транспортные средства с изношенным протектором, высота которого менее 4 миллиметров, не могут участвовать в дорожном движении. Водители, которые проигнорируют данное требование, могут обеднеть на одну базовую величину (24,5 рубля). Если такое же нарушение будет выявлено инспекторами ГАИ повторно в течение года, водителю будет грозить штраф от двух до пяти базовых величин (от 49 до 122,5 рубля).


В ГАИ рекомендуют водителям ориентироваться не только на ПДД, но и на погодные условия, которые могут стать неблагоприятными для движения на летних шинах еще до 1 декабря. Лучше "переобуть" авто заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций на дорогах и огромных очередей на СТО. В ведомстве напоминают, что использование зимних шин помогает сократить тормозной путь и улучшает управление автомобилем в условиях гололеда.


 
 
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С 1 декабря водителей, передвигающихся на транспортных средствах без зимних шин, могут оштрафовать, об этом напомнили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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