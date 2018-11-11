В России назвали основные сектора теневой экономики

За последние четыре года объемы сомнительных операций в российском финансовом секторе значительно сократились, по данным Центробанка. В 2015 году рынок обналичивания оценивался в 600 миллиардов рублей, в 2017 году — в 326 миллиардов. В первом полугодии 2018 года объемы обналички сократились по отношению к аналогичному периоду 2017 года в 1,8 раза, до 100 миллиардов рублей, сообщает РБК.





Объемы вывода денег за рубеж тоже снизились: с 2015 года в пять раз — до 96 миллиардов рублей в 2017 году. За первую половину 2018 года за границу нелегально вывели 35 миллиардов рублей.





Меры Центробанка по борьбе с обналичиванием денег привели к тому, что эти операции стали нерентабельными. Ставки на обналичку выросли с 3 процентов (так было в 2013 году) до 17 процентов, отмечал в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.









Большинство операций по обналичиванию по-прежнему приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц. Среди транзитных операций, которые способствуют обналу и выводу денег за рубеж, самые популярные — продажа наличности торговыми компаниями, обналичка через счета и карты физических лиц и продажа наличности через туристические компании.



