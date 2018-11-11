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ТЦ «Арена-Сити» закрывается. СК завёл уголовное дело

12.11.2018 21:21 — Разное | KYKY  
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Сегодня днём, 12 ноября, обрушился потолок в ТРЦ «Арена-Сити». В аккаунте кинотеатра Silver Screen рассказали, что ТРЦ закрывается на неопределённый срок. Следственный комитет в пресс-релизе заявил, что завёл уголовное дело, проверяет документы и допрашивает работников центра. 

В СК написали, что примерно в 16 часов (в ГУВД первые звонки поступили в 15:51) обрушилась гипсокартонная конструкция. Предварительная причина − обрыв крепления конструкции. Пострадала одна девушка, ей оказали помощь и отпустили домой. 

Возбудили уголовное дело. Следователи изымают проектную, техническую и строительную документацию, допрашивают работников ТРЦ. Госкомитет судебных экспертиз займётся экспертными исследованиями. Работу следователей координирует председатель СК Иван Носкевич.

 
 
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Сегодня днём, 12 ноября, обрушился потолок в ТРЦ «Арена-Сити». В аккаунте кинотеатра Silver Screen рассказали, что ТРЦ закрывается на неопределённый срок. Следственный...
 
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