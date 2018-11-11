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Новости экономики за 12.11.2018

12.11.2018 21:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «БелАЗ» удерживает треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года продажи на российский рынок увеличились почти на треть, в целом в страны СНГ – почти в 2 раза.

Новости экономики за 12.11.2018

География поставок с начала года – более 20 стран. Освоены новые рынки: Бангладеш и Филиппины. В октябре после семилетнего перерыва возобновились поставки в Чили, куда был отгружен шахтный самосвал грузоподъемностью 25 тонн. «БелАЗ» не просто производит карьерные самосвалы, но и внедряет новые технологии и наращивает интеллектуальный потенциал, что позволяет создавать уникальные комплексные решения для работы карьерной техники в любой точке мира.

ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Новости экономики за 12.11.2018

151 миллион рублей заработала отечественная медицина на экспорте услуг. 190 тысяч иностранцев из 121 стра­ны мира посетили за 9 месяцев белорусские санатории, а это на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В Беларуси замедлилась годовая инфляция

Выручка составила 328 миллионов рублей. Абсолютное большинство гостей отечественных здравниц – россияне. Сейчас белорусы делают ставку на рынок КНР и в нынешнем году впервые приняли участие в медицинских выставках в этой стране. В ожидании китайцев в Минздраве прорабатывают программу изучения китайского языка обслуживающим персоналом.

БИРЖЕВОЙ ЭКСПОРТ ЛЕСОПРОДУКЦИИ

Новости экономики за 12.11.2018

Биржевой экспорт лесопродукции вырос на треть. Более 3 миллиардов рублей составил объем сделок на электронных торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи с начала года.

Львиная доля экспорта пришлась на пилопродукцию. В страны Евросоюза продали 1,5 млн кубометров пиломатериалов на почти полмиллиарда рублей. На втором месте по объему экспортных продаж – щепа. С начала года иностранным покупателям реализовали более 2 миллионов кубометров на 127 миллионов рублей.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «БелАЗ» удерживает треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года продажи...
 
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