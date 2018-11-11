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Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник
Новости Беларуси. Не пойман – не вор. Пассажирка маршрутки «Минск – Марьина Горка» украла телефон водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Перед рейсом мужчина случайно оставил мобильник на одном из кресел салона. Пассажирка гаджет заметила и села на него, а после спрятала телефон в карман.
Кражу зафиксировала камера наблюдения. Происшествия расследуется, выясняется личность женщины.
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Новости Беларуси. Не пойман – не вор. Пассажирка маршрутки «Минск – Марьина Горка» украла телефон водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед рейсом...
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