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Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

12.11.2018 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Не пойман – не вор. Пассажирка маршрутки «Минск – Марьина Горка» украла телефон водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

Перед рейсом мужчина случайно оставил мобильник на одном из кресел салона. Пассажирка гаджет заметила и села на него, а после спрятала телефон в карман.

Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Не пойман – не вор. Пассажирка маршрутки «Минск – Марьина Горка» украла телефон водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Перед рейсом...
 
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