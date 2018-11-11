|
Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства
Новости Беларуси. Всемирная неделя предпринимательства открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции на ней выступают авторитетные спикеры – это государственные деятели, политики, бизнесмены, эксперты, аналитики, дипломаты. В церемонии открытия принял участие премьер-министр Беларуси.
В стране уделяют большое внимание бизнесу, в том числе малому и среднему. Упрощаются административные процедуры, устраняются барьеры, так что вклад предпринимателей в ВВП страны растет. В рамках форума пройдут презентации, мастер-классы, дискуссии на самые актуальные для бизнесменов темы.
Лейтмотив нынешней встречи – цифровая экономика и инновации. Напомним, Всемирная неделя предпринимательства – событие, которое объединяет 170 стран. Каждый год во всем мире в рамках форума ищут новые идеи для развития бизнеса.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Ключевым событием нынешнего форума стала выставка, на которой инновационные компании представили свои достижения. Здесь же презентовали стартапы. Всего более 100 компаний. В том числе зарубежные. Некоторые из разработок уже внедрены в производство и нашу повседневную жизнь.
Илья Прохоров, представитель компании по продаже и аренде роботов:
Инна Полторан, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
В рамках форума выберут лучшие стартапы, победители отправятся в Лондон, чтобы испытать удачу на встрече с международными инвесторами. Кроме того, на Всемирной неделе предпринимательства назовут имя лучшего предпринимателя года.
Новости по теме
Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?
Позволяет исключить неприглядный внешний вид и запахи. Показываем инновационное водоотведение в Новой Боровой
‡агрузка...
Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства
В Литве стартовала кампания по выборам президента
Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии
«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска
Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси
«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске
Итоги саммита ОДКБ и дискуссия о назначении генсекретаря организации – темы разговора Александра Лукашенко и посла Азербайджана
Глава госкомвоенпрома: Получил разрешение Президента на ускоренное развитие беспилотных ударных авиационных комплексов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства
Новости Беларуси. Всемирная неделя предпринимательства открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции на ней выступают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)