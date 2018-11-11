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Лукашенко поздравил членов национальных команд по самбо и прыжкам на батуте

12.11.2018 21:43 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду Беларуси по борьбе самбо и членов национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте с успешным выступлением на чемпионатах мира, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Проявив спортивное мастерство, твердый характер, терпение и настойчивость, вы подтвердили высокий уровень белорусской школы этого вида борьбы и показали хороший пример для спортсменов, ведущих подготовку к II Европейским играм 2019 года в Минске", - говорится в поздравлении в адрес самбистов.

Глава государства выразил особую признательность Светлане Тимошенко и Татьяне Мацко, которые защитили титулы лучших самбисток планеты в своих весовых категориях.

Президент пожелал спортсменам крепкого здоровья и новых побед.

Также Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Владислава Гончарова и Олега Рябцева с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.

"Вы продемонстрировали сложную программу, проявив образцовое взаимопонимание и слаженность при выполнении каждого элемента. Это показатель вашего большого трудолюбия и качественной работы тренерского штаба. Убежден, что белорусские батутисты способны и впредь радовать наших болельщиков высокими результатами на важнейших международных стартах", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси пожелал спортсменам и всей команде крепкого здоровья, уверенности в своих силах и новых побед.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду Беларуси по борьбе самбо и членов национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте с...
 
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