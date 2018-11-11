ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десятки стран и компаний договорились активизировать борьбу с киберпреступностью, США, Китай и Россия не подписали документ

12.11.2018 21:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Представители нескольких десятков стран и более 150 компаний в понедельник договорились, что активизируют борьбу с преступностью в киберпространстве, в том числе с вмешательством в выборы, сообщает агентство AP.

Предложенный Францией документ под названием "Париж призывает к доверию и безопасности в киберпространстве" подписали 50 государств, в том числе страны-члены ЕС, Япония и Канада.

Однако, как отмечает AP, среди подписантов нет США, России и Китая.

Такие крупные компании, как Facebook, Google и Microsoft, подписали документ.

Документ предусматривает совместную работу сторон по предотвращению "вредоносной деятельности" в киберпространстве. В частности, речь идет о борьбе с вмешательством в выборы, пропагандой ненависти, а также кражей коммерческих тайн.

"Мы подтверждаем свою поддержку открытому, безопасному, стабильному, доступному и мирному киберпространству, которое стало неотъемлемым компонентом в социальной, экономической, культурной и политической сфере жизни", - говорится в документе, опубликованном МИД Франции.

В нем также подчеркивается, что стороны, подписавшие его, "приветствуют сотрудничество между правительствами, бизнесом и гражданским обществом в том, что касается создания новых стандартов в области кибербезопасности, которые позволяют улучшать защиту в киберпространстве".

Активные действия по продвижению этой инициативы предпринимал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркивает AP.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители нескольких десятков стран и более 150 компаний в понедельник договорились, что активизируют борьбу с преступностью в киберпространстве, в том числе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве стартовала кампания по выборам президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика