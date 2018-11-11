КХЛ: минское «Динамо» одержало победу с новым тренером

Счет уже на 1-й минуте открыл Сергей Костицын. Спустя пять минут «зубры» вели с преимуществом в два балла. А решающую шайбу в ворота гостей забросил Артем Волков (38-я). «Трактор» сумел на это ответить единственным голом Артема Бородкина (18-я).

«Зубры» одержали победу в первом же матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под началом нового тренера Андрея Сидоренко, который также является главным тренером национальной хоккейной сборной Беларуси.

Благодаря этой победе «Динамо» набирает 18 очков и остается на последнем месте «регулярки» западной конференции. От зоны плей-офф команду отделяют пять очков.