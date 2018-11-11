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КХЛ: минское «Динамо» одержало победу с новым тренером

12.11.2018 21:58 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» одержало победу с новым тренером
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет уже на 1-й минуте открыл Сергей Костицын. Спустя пять минут «зубры» вели с преимуществом в два балла. А решающую шайбу в ворота гостей забросил Артем Волков (38-я). «Трактор» сумел на это ответить единственным голом Артема Бородкина (18-я). 

«Зубры» одержали победу в первом же матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под началом нового тренера Андрея Сидоренко, который также является главным тренером национальной хоккейной сборной Беларуси.

Благодаря этой победе «Динамо» набирает 18 очков и остается на последнем месте «регулярки» западной конференции. От зоны плей-офф команду отделяют пять очков. 

Следующий матч минчане проведут 14 ноября против «Металлурга», затем – 16 ноября против «Автомобилиста». Обе игры пройдут в домашних стенах. 

КХЛ: минское «Динамо» одержало победу с новым тренером
Андрей Сидоренко официально назначен главным тренером ХК «Динамо-Минск»
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Теги: Минск
 
 
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Со счетом 3:1 на домашней арене в Минске был обыгран челябинский «Трактор».
 
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