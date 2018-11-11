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6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу
Новости Беларуси. Очередной канал нелегальной миграции пресечён в Беларуси. На границе с Литвой задержаны 6 граждан Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они намеревались попасть через нашу страну в Евросоюз.
Примечательно, что с начала года сотрудниками органов погранслужбы перекрыто уже 35 каналов незаконной миграции. Последний подобный случай произошёл несколькими днями ранее.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:
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6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу
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Новости Беларуси. Очередной канал нелегальной миграции пресечён в Беларуси. На границе с Литвой задержаны 6 граждан Вьетнама, сообщили в программе Новости «24...
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