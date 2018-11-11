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Когда работа с животными в радость. История ветеринара с 20-летним профессиональным стажем
Новости Беларуси. Вкус и качество белорусских молочных и мясных продуктов давно ценится далеко за пределами нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Достижения отечественной мясомолочной отрасли во многом зависит от профессионализма специалистов, а также их отношения к питомцам. О тех, кто дает новую жизнь и работает от сердца – в репортаже Кусении Худолей.
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Новости Беларуси. Вкус и качество белорусских молочных и мясных продуктов давно ценится далеко за пределами нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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