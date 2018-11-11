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Белорусский пилот посадил самолёт в пелене тумана: видеофакт

12.11.2018 21:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Полёт вслепую. Уникальное приземление самолёта в Минском национальном аэропорту обсуждают в эти дни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Белорусский пилот посадил самолёт в пелене тумана: видеофакт

Видео из кабины воздушного судна белорусской авиакомпании появилось в социальной сети одного из пилотов. Видимость в такой туманной завесе не превышает 150 метров. Как отметил сам пилот, в подобной ситуации доверять приходится системе самолёта и собственному многолетнему опыту. Который, к счастью, не подводит.                                             
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Полёт вслепую. Уникальное приземление самолёта в Минском национальном аэропорту обсуждают в эти дни, сообщили в программе «Столичные...
 
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