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Леопард напал на 4-летнюю девочку в московском цирке

12.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Леопард напал на 4-летнюю девочку в московском цирке

Леопард напал на 4-летнюю девочку в фойе московского цирка. Об этом пишет российская газета "Московский комсомолец".

Сообщается, что группа школьников с родителями пришла в цирк на Цветном бульваре для того, чтобы посмотреть шоу и совершить экскурсию за кулисы. Пока дети ждали экскурсовода в холле, мимо проходили два дрессировщика. Один мужчина вел небольшого тигра, а на поводке у второго был 4-месячный леопард.

По словам очевидцев, животные были без намордников, а ошейники на них были "мягкие", а не "строгие". Внезапно леопард кинулся в сторону и прыгнул на 4-летнюю девочку, которая пришла в цирк вместе с родителями и сестрой-третьеклассницей. К счастью, на ребенке была теплая одежда, поэтому травм малышка не получила. Лишь свитер был порван и на шее осталась царапина.

Пострадавшей предстоит курс уколов от бешенства.

По факту инцидента проводится проверка в правоохранительных органах.

Источник: БЕЛТА.

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Леопард напал на 4-летнюю девочку в фойе московского цирка. Об этом пишет российская газета "Московский комсомолец". Сообщается, что группа школьников с...
 
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