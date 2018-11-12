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"Только пиджаки успеваю менять". Андрей Сидоренко - о работе в клубе и сборной
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над челябинском «Трактором» (3:1).
— Мы делали акцент на быстрый гол. Учитывая наши возможности, важно было забросить первым. Потом соперник прибавил, третий период был очень тяжелым, но за счет самоотдачи команда выстояла, не дав сопернику отличиться в большинстве.
— Пока тренерский штаб не укомплектован. Уже есть кандидатуры на роль тренеров по вратарям и физподготовке?
— Ведем работу, но нужно еще немного времени, чтобы принять решение.
— Ходят слухи, что Теему Пулккинен может быть обменен. Сегодня он не играл. Вы на него еще рассчитываете?
— Конечно, рассчитываем. Сегодня Теему не играл из-за болей в спине. Травму он получил еще в матче с «Сочи».
— Бэйлен, отвечая на вопрос о его перспективах в сборной, сказал, что нужно разговаривать…
— Вот сейчас пойду и поговорю с ним.
— Как оцените физическое состояние команды?
— Вы, наверное, все видели. В ближайших матчах будет сложно с соперниками, которые хорошо играют в атаке. Но будем бороться.
— Как быстро вы ответили согласием на предложение «Динамо»?
— Поймите, каждый хочет поработать в КХЛ. Для меня это тоже хорошая возможность и вызов. Тем более мне не безразличен белорусский хоккей.
— Через месяц будет следующая пауза. Как будете распределять обязанности?
— Отдыхать, как видите, некогда. Только пиджаки менять успеваю.
— Последние годы вы часто принимаете команды в тяжелой ситуации. Каково это?
— Это тяжело. Пока наладишь игру, оказываешься во всем виноватым. Но я умею работать с кризисными командами.
— Предыдущие попытки работы одновременно с «Динамо» и сборной заканчивались уходом сразу с двух должностей. У вас есть гарантия, что вы останетесь тренером сборной даже в случае неудачи с клубом?
— Конечно. Я повезу национальную сборную на чемпионат мира.
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Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал победу над челябинском "Трактором" (3:1).
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