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"Только пиджаки успеваю менять". Андрей Сидоренко - о работе в клубе и сборной

12.11.2018 23:07 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над челябинском «Трактором» (3:1).


— Мы делали акцент на быстрый гол. Учитывая наши возможности, важно было забросить первым. Потом соперник прибавил, третий период был очень тяжелым, но за счет самоотдачи команда выстояла, не дав сопернику отличиться в большинстве.

— Пока тренерский штаб не укомплектован. Уже есть кандидатуры на роль тренеров по вратарям и физподготовке?

— Ведем работу, но нужно еще немного времени, чтобы принять решение.

— Ходят слухи, что Теему Пулккинен может быть обменен. Сегодня он не играл. Вы на него еще рассчитываете?

— Конечно, рассчитываем. Сегодня Теему не играл из-за болей в спине. Травму он получил еще в матче с «Сочи».

— Бэйлен, отвечая на вопрос о его перспективах в сборной, сказал, что нужно разговаривать…

— Вот сейчас пойду и поговорю с ним.

— Как оцените физическое состояние команды?

— Вы, наверное, все видели. В ближайших матчах будет сложно с соперниками, которые хорошо играют в атаке. Но будем бороться.

— Как быстро вы ответили согласием на предложение «Динамо»?

— Поймите, каждый хочет поработать в КХЛ. Для меня это тоже хорошая возможность и вызов. Тем более мне не безразличен белорусский хоккей.

— Через месяц будет следующая пауза. Как будете распределять обязанности?

— Отдыхать, как видите, некогда. Только пиджаки менять успеваю.

— Последние годы вы часто принимаете команды в тяжелой ситуации. Каково это?

— Это тяжело. Пока наладишь игру, оказываешься во всем виноватым. Но я умею работать с кризисными командами.

— Предыдущие попытки работы одновременно с «Динамо» и сборной заканчивались уходом сразу с двух должностей. У вас есть гарантия, что вы останетесь тренером сборной даже в случае неудачи с клубом?

— Конечно. Я повезу национальную сборную на чемпионат мира.

 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал победу над челябинском "Трактором" (3:1).
 
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