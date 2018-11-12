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Минское "Динамо" пригласило защитника олимпийской сборной США

12.11.2018 22:49 — Разное | Tut.by  
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29-летний американский защитник Джонатон Блум рассказал в твиттере о своем переходе в минское «Динамо».


Reuters

«Из Сан-Диего в Чикаго, потом в Варшаву и Минск. Рад начать свой десятый сезон в качестве профессионального хоккеиста. С нетерпением жду, пока присоединюсь к «Динамо», — написал Блум из самолета.

Информацию о переходе подтвердило и минское «Динамо».

Блум выступал за молодежную сборную США, а в составе национальной сыграл на Олимпиаде в Южной Корее.

На профессиональном уровне он играл в АХЛ и НХЛ, где провел 110 матчей за «Нэшвилл» и «Миннесоту».

С 2015 года выступает в КХЛ, где защищал цвета «Адмирала» и «Сочи». В 158 играх атакующий праворукий защитник набрал 79 (12+67) очков.

Перед этим сезоном Блум перешел в «Торпедо», но покинул клуб через полтора месяца по семейным обстоятельствам, так и не проведя ни одной игры.

 
Теги: Минск
 
 
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29-летний американский защитник Джонатон Блум рассказал в твиттере о своем переходе в минское "Динамо".
 
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